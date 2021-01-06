Galatasaray, Aytaç Kara için geri sayımda

Galatasaray, Aytaç Kara'nın transferini resmileştirmek için Kasımpaşa'nın sözleşme feshetmesini bekliyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Aytaç Kara için geri sayımda
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06 Ocak 2021 10:14
Galatasaray, orta saha transferi için aradığı ismi Kasımpaşa'da bulmuştu.

Yönetimle anlaşamaması nedeniyle Mavi-Beyazlı ekipten devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aytaç Kara için nabız yoklanmış ve oyuncu cephesinden olumlu yanıt alınmıştı.

Sarı-Kırmızılılar'ın transferi resmileştirmek adına Paşa'nın, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmesini beklediği öğrenildi. 



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