Galatasaray, orta saha transferi için aradığı ismi Kasımpaşa'da bulmuştu.
Yönetimle anlaşamaması nedeniyle Mavi-Beyazlı ekipten devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aytaç Kara için nabız yoklanmış ve oyuncu cephesinden olumlu yanıt alınmıştı.
Sarı-Kırmızılılar'ın transferi resmileştirmek adına Paşa'nın, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmesini beklediği öğrenildi.
Yönetimle anlaşamaması nedeniyle Mavi-Beyazlı ekipten devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aytaç Kara için nabız yoklanmış ve oyuncu cephesinden olumlu yanıt alınmıştı.
Sarı-Kırmızılılar'ın transferi resmileştirmek adına Paşa'nın, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmesini beklediği öğrenildi.