Galatasaray, ayrılığı TFF'ye bildirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ayrılık açıklandı.
Sarı kırmızılı takım, Ali Turap Bülbül'ün Ümraniyespor'a kiralandığını TFF'ye bildirdi.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ün ayrılığı için daha sonra açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül'ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
Sarı kırmızılı takım, Ali Turap Bülbül'ün Ümraniyespor'a kiralandığını TFF'ye bildirdi.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ün ayrılığı için daha sonra açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül'ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
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