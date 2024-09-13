Galatasaray, ayrılığı TFF'ye bildirdi!

Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ün Ümraniyespor'a kiralandığını TFF'ye bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, ayrılığı TFF'ye bildirdi!
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13 Eylül 2024 16:00
Son güncelleme 13 Eylül 2024 16:37
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ayrılık açıklandı.

Sarı kırmızılı takım, Ali Turap Bülbül'ün Ümraniyespor'a kiralandığını TFF'ye bildirdi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ün ayrılığı için daha sonra açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül'ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."




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