Galatasaray, ayrılığı açıkladı: Emin Bayram

Galatasaray, Emin Bayram'ın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, ayrılığı açıkladı: Emin Bayram
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30 Temmuz 2024 21:49
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 22:06
Galatasaray, Emin Bayram'ın Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, Emin Bayram transferinden 4 milyon euro bonservis kazanacak. Westerlo, Emin Bayram'ın sonraki satışından yüzde 50 pay Galatasaray'a ödeyecek. Galatasaray'ın ayrıca Emin Bayram'ı satın alma önceliği bulunuyor.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, Şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin yüzde 50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır."

KİRALIK OYNAMIŞTI

Galatasaray altyapısında yetişen Emin Bayram, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık geçirmişti. Belçika ekibinde 24 maça çıkan genç stoper, 1 gol ve 2 asist yaptı.

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