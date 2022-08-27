Galatasaray, ayrılığı açıkladı!

Galatasaray, Alexadru Cicaldau'nın sezon sonuna kadar Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını açıkladı.



Galatasaray açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir." ifadelerini kullandı.



Transferin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Rumen futbolcu, "Galatasaray camiasına, futbolculara, antrenörlere ve tüm personele teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İniş ve çıkışlarla dolu, benim için özel bir yıldı." ifadelerini yazdı.



Galatasaray'a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ