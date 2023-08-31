Galatasaray ayrılığı açıkladı

Galatasaray, Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray ayrılığı açıkladı
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31 Ağustos 2023 22:33
Son güncelleme 31 Ağustos 2023 22:44
Galatasaray, Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

İtalyan ekibi, milli oyuncu için Galatasaray'a 250 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 Euro'dur."

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