Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın Eyüpspor'a kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray ayrılığı açıkladı!
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06 Ağustos 2023 20:02
Son güncelleme 06 Ağustos 2023 20:16
Galatasaray, Metehan Baltacı'nın geçici olarak Eyüpspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Eyüpspor Kulübü tarafından ödenecektir.

9 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu Manisa FK'da kiralık olarak geçiren Metehan Baltacı bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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