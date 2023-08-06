Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın geçici olarak Eyüpspor'a transfer olduğunu açıkladı.



Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;



Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Eyüpspor Kulübü tarafından ödenecektir.



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Geçtiğimiz sezonu Manisa FK'da kiralık olarak geçiren Metehan Baltacı bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.



