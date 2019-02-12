  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Galatasaray aynı noktada: "Üst üste hata yapan düdüğünü assın"

Galatasaray cephesi, "Kasım ayında yapılması gerekenleri söylemiştik. Artık VAR kayıtlarının kamuoyuna açılması gerekiyor. İsteyenler bizim açıklamalarımızı aynen kullanabilirler" diyor.

Kaynak: Türkiye
Galatasaray aynı noktada: 'Üst üste hata yapan düdüğünü assın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2019 06:02
Galatasaray, son dönemlerin en coşkulu futbollarından birini oynayıp, Trabzonspor'u mağlup ederken karşılaşma sonrası hakem Ümit Öztürk'ün verdiği kararlar da çok konuşuldu. Bordo-mavili camia Öztürk'e ateş püskürdü.

Önceki gece Başakşehir de hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe de son haftalarda kendilerine haksızlık yapıldığını öne sürüyordu.

Kasım ayında hakem kararlarından dolayı TFF'yi istifaya davet eden Galatasaray yönetimi ise Kulüpler Birliği çatısı altında hakemlere kol kanat geren kulüplere o açıklamaları hatırlattı.

"Biz hala aynı duruştayız"

Teknik direktör Fatih Terim, diğer camiaların şimdi hakemlere tepki göstermesi üzerine "Hakemler de hata yapabilir" diyerek ince bir göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı yönetim de "Şimdi isyan edenleri şaşkınlıkla izliyoruz" derken "Kasım ayında yapılması gerekenleri söylemiştik. Artık VAR kayıtlarının kamuoyuna açılması gerekiyor. TFF'nin şeffaf olması lazım. Biz bunları söyledik. İsteyenler bizim açıklamalarını aynen kullanabilirler. Üst üste hata yapanların düdüğünü asması gerekiyor. Biz hala aynı görüşeyiz" ifadelerini kullandı.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için