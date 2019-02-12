"Biz hala aynı duruştayız"

Galatasaray, son dönemlerin en coşkulu futbollarından birini oynayıp, Trabzonspor'u mağlup ederken karşılaşma sonrası hakem Ümit Öztürk'ün verdiği kararlar da çok konuşuldu. Bordo-mavili camia Öztürk'e ateş püskürdü.Önceki gece Başakşehir de hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe de son haftalarda kendilerine haksızlık yapıldığını öne sürüyordu.Kasım ayında hakem kararlarından dolayı TFF'yi istifaya davet eden Galatasaray yönetimi ise Kulüpler Birliği çatısı altında hakemlere kol kanat geren kulüplere o açıklamaları hatırlattı.Teknik direktör Fatih Terim, diğer camiaların şimdi hakemlere tepki göstermesi üzerine "Hakemler de hata yapabilir" diyerek ince bir göndermede bulundu.Sarı-kırmızılı yönetim de "derkenadelerini kullandı.