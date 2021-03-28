Galatasaray, Aydın'da istediğini alamadı!

Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanına konuk oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Aydın'da istediğini alamadı!
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28 Mart 2021 18:09
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Maret, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz, Hande Korkut (Pınar Atasever, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı, Stella)

Galatasaray HDI Sigorta: Gizem Güresen, Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Tatiana, Alesia, Hazal Selin Arifoğlu (Güldeniz Önal, Beren Yeşilırmak, Nilay Karaağaç, İlkin Aydın)

Setler: 29-27, 25-15, 23-25, 29-27

Süre: 126 dakika (34, 25, 30, 37)



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