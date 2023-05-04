Galatasaray, Aydın BB'yi deplasmanda devirmeyi başardı

Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8 etabının ilk maçında deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Aydın BB'yi deplasmanda devirmeyi başardı
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03 Mayıs 2023 22:08
Son güncelleme 04 Mayıs 2023 01:08
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8 etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Play-off 5-8 etabının ikinci maçı 6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Planinsec, Nicoletti, Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci (Selin Adalı, Özlem Güven, Çağla Salih, Semra Özer, Merve Nur Öztürk, McNamara)

Galatasaray HDI Sigorta: Eggleston, Gamze Kılıç, Ayçin Akyol, Popovic, Alkin Aydın, Anthi (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Özge Arslanalp, İremnur Özsoy)

Setler: 18-25, 23-25, 25-21, 25-17, 12-15

Süre: 126 dakika (24, 29 29, 26, 18)

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