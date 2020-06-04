Galatasaray, ayak tenisi oynadı

Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, ayak tenisi oynadı
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04 Haziran 2020 21:12
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın gruplar halinde yapıldığı bildirildi.

Antrenmanda ayak tenisi, koşu ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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