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Galatasaray, Avrupa'da şampiyonları bile solladı

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup edip şampiyonluk yolunda önemli bir adım atarken, iç sahada Avrupa'nın en iyi iki takımından biri olmayı da sürdürdü.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, Avrupa'da şampiyonları bile solladı
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30 Nisan 2018 15:54
SPORX ARAŞTIRMA - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek hem liderliğini sürdürdü, hem de iç sahadaki başarılı performansını devam ettirdi. Bu galibiyetle Fatih Terim önderliğindeki Galatasaray ligin zirvesindeki yerini korurken, Avrupa'da da önemli bir başarıya imza attı.

SADECE PARIS SG'Yİ GEÇEMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 16 maçın 15'ini kazanıp 1 beraberlik alarak Avrupa'da Paris Saint Germain'in ardından en iyi iç saha galibiyet yüzdesine sahip takım olmayı başardı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig takımlarının yer aldığı listede Galatasaray iç sahada bu sezon %94,44'lük galibiyet oranına sahip Paris SG'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray %93,75'lik iç sahada kazanma yüzdesiyle Premier League'den Manchester City, Bundesliga'dan Bayern Münih ve Serie A'dan Juventus'u geride bırakmayı başardı.

TAKIM
 İÇ SAHA GALİBİYET YÜZDESİ
Paris SG %94,44
Galatasaray %93,75
Manchester City %88,23
Bayern Münih 87,50
Juventus 82,35

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