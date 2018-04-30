Galatasaray, Avrupa'da şampiyonları bile solladı

SADECE PARIS SG'Yİ GEÇEMEDİ

TAKIM İÇ SAHA GALİBİYET YÜZDESİ Paris SG %94,44 Galatasaray %93,75 Manchester City %88,23 Bayern Münih 87,50 Juventus 82,35

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, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek hem liderliğini sürdürdü, hem de iç sahadaki başarılı performansını devam ettirdi. Bu galibiyetleönderliğindekiligin zirvesindeki yerini korurken, Avrupa'da da önemli bir başarıya imza attı.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 16 maçın 15'ini kazanıp 1 beraberlik alarak Avrupa'da'in ardından en iyi iç saha galibiyet yüzdesine sahip takım olmayı başardı.Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig takımlarının yer aldığı listede Galatasaray iç sahada bu sezon %94,44'lük galibiyet oranına sahip Paris SG'nin ardından ikinci sırada yer aldı.Galatasaray %93,75'lik iç sahada kazanma yüzdesiyle Premier League'den Manchester City, Bundesliga'dan Bayern Münih ve Serie A'dan Juventus'u geride bırakmayı başardı.