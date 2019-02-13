  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Galatasaray, Avrupa'da 278. sınavına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 14 Şubat Perşembe günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 277 müsabakada 99 galibiyet ve 106 mağlubiyet yaşarken 72 kez rakipleriyle yenişemedi

Kaynak: AA
Galatasaray, Avrupa'da 278. sınavına çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2019 14:08
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 14 Şubat Perşembe günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı.

Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve performans istatistikleri şöyle:

 Organizasyon    O   G   B   M     A     Y
 Şampiyon Kulüpler Kupası    35   12     8  15    42    53 
 UEFA Şampiyonlar Ligi  110   28  27   55  111   183
 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri    24   17    6    1    59    22
 Kupa Galipleri Kupası    32   12    7  13    42    55
 UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi    75   29  24  22  119    98
 UEFA Süper Kupa      1     1    0    0      2      1
 TOPLAM  277  99  72  106  375  412

"Kupa 2"de 75 maç
Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 75 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29'unu kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 22'sinde yenildi.

Galatasaray bu maçlarda 119 gol atarken kalesinde 98 gol gördü.

2000 yılında şampiyon oldu
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye futbolda Avrupa'daki ilk kupasını getirdi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için