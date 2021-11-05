Galatasaray Avrupa'nın en az gol yiyen takımı!

Galatasaray'ın Marcao-Nelsson önderliğindeki savunması, grup aşamasındaki ilk golünü Lokomotiv karşısında yedi. Buna rağmen şu an 32 takım arasında kalesinde en az gol gören (1) takım unvanını eline geçirdi.



Sarı-Kırmızılılar'da Victor Nelsson ile Marcao, Lokomotiv Moskova karşısında da başarılı performanslarını devam ettirdi. Özellikle ilk yarıda Rus ekibinin hücumlarında adeta savunmada duvar ören Marcao ile Nelsson, ikili mücadelelerin bir çoğundan da kazanarak çıktılar.



Geriden de oyunu kurma özelliği olan Aslan'ın stoperleri, West Ham United'ın, Genk karşısında gol yememesi sonrası Galatasaray 'ı, grup aşamasının tek gol yemeyen takımı yapacaklardı ki büyük bir şanssızlık yaşadılar. Yedlin'in hatasında Lokomotiv, skoru 1-1'e getiren golü attı.



Böylece teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, grup aşamasında bu sezon ilk kez topu ağlarında gördü ama West Ham'ın, 2-2 berabere kalmasıyla, grup aşamasındaki 32 takım arasında en az gol yiyen takım unvanını elde etti.





İLGİLİ VİDEO