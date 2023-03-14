Galatasaray, Avrupa'nın dilinde!

Galatasaray, cumartesi günü oynadığı maçta Kasımpaşa'yı Zaniolo'nun golüyle 1-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini 14'e çıkardı ve Beşiktaş'a ait olan üst üste kazanma rekorunu kırdı.



Siyah-Beyazlılar'ın 1959-60 sezonundan bu yana kırılamayan 63 yıllık rekorunu Sarı-Kırmızılı takımın geride bırakması Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.



İtalya'dan İspanya'ya, Almanya'dan Fransa'ya ve hatta İngiltere'ye kadar Galatasaray'ın bu başarısı manşetlerde yer aldı. Avrupa'da Spor Toto Süper Lig dahil, 10 büyük lig baz alındığında lider olan takımlar arasında Galatasaray gibi galibiyet serisi yakalayan bir takım daha yok...



14 maçtır bırakın yenilmeyi berabere bile kalmayan Sarı-Kırmızılılar, tarihe geçmiş durumda... Galatasaray, 26. hafta maçında Konyaspor'u da deplasmanda devirirse kendi rekorunu geliştirmeye devam edecek.



Adım adım şampiyonluğa koşan Okan Buruk'un öğrencileri maç fazlasıyla da en yakın rakibi Fenerbahçe'ye şu anda 9 puan fark atmış durumda...





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ