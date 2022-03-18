Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk yenilgisini Barcelona karşısında yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı
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18 Mart 2022 00:25
Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini Barcelona karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı takım, organizasyonda daha önce oynadığı 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik elde etmişti.

Bu sezon Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.

Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone ve Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, gruplara kaldı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom", doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, elemelerdeki 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik, grupta ise üçer galibiyet ve beraberlik yaşadı. Galatasaray, son 16 turu ilk maçında ise deplasmanda Barcelona ile berabere kaldı.

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