Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 4. kez bir üst turda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez grup aşamasını geçti.



Avrupa'nın 2 numaralı kupasında statü değişikliği yapılarak grupların getirilmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, 4. kez gruplarda mücadele etti.



2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında grup aşamasını geçen Galatasaray, bir kez daha adını üst tura yazdırdı.



İlk kez 2 gol birden yedi



UEFA Avrupa Ligi'ndeki savunma performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, E Grubu'nda ilk kez kalesinde bir maçta 2 gol birden gördü.



Gruptaki ilk 4 maçta 3 gol atıp 1 gol yiyen Galatasaray, Olimpik Marsilya müsabakasında 4 kez fileleri havalandırıp, 2 gole engel olamadı.





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