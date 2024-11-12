Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı

Süper Lig'e verilen milli araya lider giren Galatasaray, bu sezon attığı gollerle Avrupa'nın dev kulüplerini geride bırakmayı başardı. Galatasaray, Süper Lig'de 32 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı kırmızılıların yediği 11 golün 6 tanesi penaltıdan geldi.
Galatasaray, Samsunspor maçının ardından 5 büyük lig ve Süper Lig'de en çok gol atan takımlar arasına girdi. İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde ve Süper Lig'de en çok gol atan takımlar:
Barcelona (La Liga) | 40 gol
Bayern Münih (Bundesliga) | 33 gol
PSG (Ligue 1) | 33 gol
Galatasaray (Süper Lig) | 32 gol
Atalanta (Serie A) | 31 gol
Tottenham (Premier Lig) | 23 gol
Galatasaray, Samsunspor maçının ardından 5 büyük lig ve Süper Lig'de en çok gol atan takımlar arasına girdi. İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde ve Süper Lig'de en çok gol atan takımlar:
Barcelona (La Liga) | 40 gol
Bayern Münih (Bundesliga) | 33 gol
PSG (Ligue 1) | 33 gol
Galatasaray (Süper Lig) | 32 gol
Atalanta (Serie A) | 31 gol
Tottenham (Premier Lig) | 23 gol