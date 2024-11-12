Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı

Süper Lig'e verilen milli araya lider giren Galatasaray, bu sezon attığı gollerle Avrupa'nın dev kulüplerini geride bırakmayı başardı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2024 10:41
Süper Lig'e verilen milli araya lider giren Galatasaray, bu sezon attığı gollerle Avrupa'nın dev kulüplerini geride bırakmayı başardı. Galatasaray, Süper Lig'de 32 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı kırmızılıların yediği 11 golün 6 tanesi penaltıdan geldi.

Galatasaray, Samsunspor maçının ardından 5 büyük lig ve Süper Lig'de en çok gol atan takımlar arasına girdi. İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde ve Süper Lig'de en çok gol atan takımlar:

Barcelona (La Liga) | 40 gol

Bayern Münih (Bundesliga) | 33 gol

PSG (Ligue 1) | 33 gol

Galatasaray (Süper Lig) | 32 gol

Atalanta (Serie A) | 31 gol

Tottenham (Premier Lig) | 23 gol 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery