Galatasaray, Avrupa defterini erken kapattı!

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda İskoçya ekibi Rangers ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Glasgow kentindeki Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rangers 2-1'lik skorla kazandı.



Rangers'a turu getiren golleri 52. dakikada Scott Arfield ve 59. dakikada James Tavernier kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 87. dakikada Marcao'dan geldi.



Galatasaray'ın Avrupa Ligi macerası sona ererken Rangers gruplara yükselen taraf oldu.



GALATASARAY 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK



Temsilcimiz Galatasaray, mücadeleye kalede Fatih Öztürk, sağ bekte Omar, sol bekte Linnes ve stoperlerde Marcao Luyindama, önlerinde Taylan Antalyalı, orta sahada Emre Kılınç ve Belhanda, sağ kanatta Sofiane Feghouli, sol kanatta Ryan Babel, forvette ise Radamel Falcao ile başladı.



Galatasaray'ın son oynadığı Fenerbahçe derbisine göre tek değişiklik hasta olan Arda Turan yerine Ryan Babel oldu.



Yedeklerde Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Etebo Karo, Ryan Donk ve Mbaye Diagne yer aldı.



Rangers'ta ise kalede Allan McGregor, savunmada Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, orta sahada Davis ve Kamara, sağ kanatta Arfield, sol kanatta Ryan Kent, forvet arkasında Ianis Hagi, forvette ise Morelos ile başladı.



Yedeklerde ise McLaughlin, Balogun, Bassey, Jaack, Jones, Itten ve Jermaine Defoe yer aldı.



RANGERS BASKILI BAŞLADI



Mücadeleye ev sahibi Rangers daha tempolu ve golü isteyerek başladı. Galatasaray ise ilk dakikalarda savunmada tedbirli ve kontrollü bir oyun tercih etti.



Rangers, sağ ve sol beklerini kullanarak sürekli ortalar yaptı ancak dikkatli olan Marcao ve Luyindama bu topları başarılı bir şekilde karşılamayı başardı. 11. dakikada maçın ilk etkili atağı geldi. Sol kanattan kazanılaş köşe vuruşu sonrasında Borna Barisic'in ortasında Connor Goldson penaltı noktası civarından kafa vuruşunu yaptı ancak Christian Luyindama kale çizgisi önünde kaleye gitmekte olan topu son anda kornere gönderdi ve mutlak bir golü önlemiş oldu.



GALATASARAY, 15'TEN SONRA AĞIRLIĞINI KOYDU



15 dakika boyunca Rangers'ın kontrolünde olan oyunda Galatasaray yavaş yavaş ağırlığını koymaya başladı.



Galatasaray, ilk tehlikeli atağını 20. dakikada yaptı. Orta sahada kazanılan topta kontra atağa çıkan Galatasaray'da Emre Kılınç topu Sofiane Feghouli'ye çıkardı. Cezayirli oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.



Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda her iki takım da isabetli şut çekmeyi başaramadı. Savunmaların başarılı olduğu ilk yarı 0-0 sona erdi.



İKİNCİ YARININ BAŞINDA GOL GELDİ



Rangers, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da etkili başladı. Devreye isabetli iki şutla başlayan Rangers, üçüncü isabetli şutunda golü buldu.



52. dakikada Ianis Hagi'nin pasıyla ceza sahası içinde kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kalan Scott Arfield, sağ ayağının dışı ile yaptığı vuruş ile topu filelere gönderdi.



59'DA TAVERNIER 2-0 YAPTI



Baskısını sürdüren Rangers, 59. dakikada ikinci golü buldu. Borna Barisic'in sol kanattan ortaladığı topta, arka direkte Martin Linnes'in üzerinden yükselen James Tavernier'in kafa vuruşunda top maalesef ağlarımıza gitti ve skor 2-0'a geldi.



YOUNES BELHANDA PENALTI BEKLEDİ



Galatasaray'da Belhanda 52. dakikada ceza sahasına girmek üzereyken yer kaldı. Letonyalı hakem, 'Devam' deyince Belhanda tepki gösterdi ve sarı kart gösterdi. Bu pozisyonun hemen ardından Fatih Terim oyuna ilk müdahalelerini yaptı. Ryan Babel ile Younes Belhanda oyundan çıkarken, yerlerine Ömer Bayram ile Etebo Karo girdi.



SON 17 DAKİKA ÇİFT FORVET: DIAGNE & FALCAO



2-0'dan sonra Rangers savunma güvenliğini ön plana alırken, temsilcimiz Galatasaray ise daha fazla risk alarak çok adamla hücum etmeye başladı. Bu dakikalarda Fatih Terim oyuna ikinci müdahalesini yaptı ve 73'te Feghouli yerine Mbaye Diagne oyuna girdi. Böylece Galatasaray, Falcao ile birlikte Mbaye Diagne ile çift forvet oynamaya başladı.



MARCAO, 87'DE UMUTLANDIRDI AMA...



Galatasaray, son dakikalarda farkı azaltmak ve tura ortak olmak için gol aradı. Üst üste gelen ataklar sonrası Galatasaray, Marcao ile 87. dakikada golü buldu.



Kalan dakikalarda maçı uzatmalara götürmek için bastıran Galatasaray'ın çabaları sonuçsuz kaldı ve mücadele 2-1 Rangers'ın üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, topu almak istedi. Kaleci McGregor, Feghouli'den önce meşin yuvarlağın sahibi oldu.

20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Feghouli, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

32. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun kale içine göndermek istediği top, Goldson'dan döndü. Rangers savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



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