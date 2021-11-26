Galatasaray, Avrupa'da yenilmiyor!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ın yenilmezliği dikkat çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Avrupa'da yenilmiyor!
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26 Kasım 2021 02:22
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 9 maçta mağlup olmadı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki PSV maçlarında yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde eleme ve grup aşamalarında 9 maça çıktı.

Galatasaray, elemelerdeki 4 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik yaşarken, grupta ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

İlk kez 2 gol birden yedi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki savunma performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, E Grubu'nda ilk kez kalesinde bir maçta 2 gol birden gördü.

Gruptaki ilk 4 maçta 3 gol atıp 1 gol yiyen Galatasaray, Olimpik Marsilya müsabakasında 4 kez fileleri havalandırıp, 2 gole engel olamadı.


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