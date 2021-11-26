Galatasaray, Avrupa'da yenilmiyor!

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 9 maçta mağlup olmadı.



Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki PSV maçlarında yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde eleme ve grup aşamalarında 9 maça çıktı.



Galatasaray, elemelerdeki 4 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik yaşarken, grupta ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



İlk kez 2 gol birden yedi



UEFA Avrupa Ligi'ndeki savunma performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, E Grubu'nda ilk kez kalesinde bir maçta 2 gol birden gördü.



Gruptaki ilk 4 maçta 3 gol atıp 1 gol yiyen Galatasaray, Olimpik Marsilya müsabakasında 4 kez fileleri havalandırıp, 2 gole engel olamadı.





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