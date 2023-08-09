Galatasaray, Avrupa'da yenilmiyor!

Olimpija Ljubljan'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, başarısına bir yenisini daha ekledi.
Sarı kırmızılı takım Avrupa'da oynadığı son 15 maçta sadece 1 kez yenildi.
Galatasaray son olarak Barcelona'ya kendi sahasında 2-1 mağlup olmuştu.
Sarı kırmızılı takım Avrupa'da oynadığı son 15 maçta sadece 1 kez yenildi.
Galatasaray son olarak Barcelona'ya kendi sahasında 2-1 mağlup olmuştu.
🇹🇷 Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 15 maçın sadece 1'ini (Barcelona) kaybetti.
🤝1-1 St. Johnstone
✅4-2 St. Johsntone
🤝1-1 Randers
✅2-1 Randers
✅1-0 Lazio
🤝0-0 Marsilya
✅1-0 L. Moskova
🤝1-1 L. Moskova
✅4-2 Marsilya
🤝0-0 Lazio
🤝0-0 Barcelona
❌1-2… pic.twitter.com/2VHaeK88Lk
— Sporx (@sporx) August 8, 2023