Galatasaray, Avrupa'da yenilmiyor!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i eleyen Galatasaray, Avrupa'da oynadığı maçlarda zor yenilgi alıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Avrupa'da yenilmiyor!
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02 Ağustos 2023 23:43
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında Zalgiris'i evinde 1-0 yenerek üst tura çıkmayı başaran Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son maçlardaki başarısıyla dikkat çekti.

TEK MAĞLUBİYET BARCELONA'YA

Avrupa kupalarında oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik alan Galatasaray, tek mağlubiyetini Barcelona karşısında aldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

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