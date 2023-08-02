Galatasaray, Avrupa'da yenilmiyor!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında Zalgiris'i evinde 1-0 yenerek üst tura çıkmayı başaran Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son maçlardaki başarısıyla dikkat çekti.
TEK MAĞLUBİYET BARCELONA'YA
Avrupa kupalarında oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik alan Galatasaray, tek mağlubiyetini Barcelona karşısında aldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.
TEK MAĞLUBİYET BARCELONA'YA
Avrupa kupalarında oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik alan Galatasaray, tek mağlubiyetini Barcelona karşısında aldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.
⭕1-1 St. Johnstone
✅4-2 St. Johsntone
⭕1-1 Randers
✅2-1 Randers
✅1-0 Lazio
⭕0-0 Marsilya
✅1-0 L. Moskova
⭕1-1 L. Moskova
✅4-2 Marsilya
⭕0-0 Lazio
⭕0-0 Barcelona
❌1-2 Barcelona
⭕2-2 Zalgiris
✅1-0 Zalgiris
Galatasaray, son 14 Avrupa maçında 7 kez kazanırken sadece 1… pic.twitter.com/5r9V8ParhC
— Sporx (@sporx) August 2, 2023