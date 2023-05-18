Galatasaray, Avrupa'da manşete taşındı!

Aslan, İstanbulspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü ve mutlu son için büyük bir avantaj yakaladı.
Belçika basınından, "m.gva.be" sitesi, "Galatasaray, şampiyonluğun kokusunu şimdiden aldı. Bir galibiyet daha alan Dries Mertens ve arkadaşları, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkını sekize çıkardı" yorumunu yaptı. Almanya'dan Kicker, "G.Saray, şampiyonluğa doğru bir sonraki büyük adımını attı" satırlarına imza attı.
ÇOK YAKINDAN HİSSEDİYOR
İtalya'dan "tuttomercatoweb.com" sitesi, "Icardi, Galatasaray'ı uçuruyor. İstanbulspor'a da 2 gol attı ve G.Saray, maç fazlasıyla F.Bahçe'nin 8 puan önüne geçti" yorumunda bulundu.
Arjantin basınından "elgrafico.com.ar" sitesi, "Mauro Icardi, şampiyonluğu çok daha yakından hisseden G.Saray için 2 gol attı. İstanbulspor'u da geçen Türk devi, artık şampiyonluk için kalan kısa zamanın geçmesini bekliyor" sözleriyle ligdeki yarışı değerlendirdi.
Belçika basınından, "m.gva.be" sitesi, "Galatasaray, şampiyonluğun kokusunu şimdiden aldı. Bir galibiyet daha alan Dries Mertens ve arkadaşları, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkını sekize çıkardı" yorumunu yaptı. Almanya'dan Kicker, "G.Saray, şampiyonluğa doğru bir sonraki büyük adımını attı" satırlarına imza attı.
ÇOK YAKINDAN HİSSEDİYOR
İtalya'dan "tuttomercatoweb.com" sitesi, "Icardi, Galatasaray'ı uçuruyor. İstanbulspor'a da 2 gol attı ve G.Saray, maç fazlasıyla F.Bahçe'nin 8 puan önüne geçti" yorumunda bulundu.
Arjantin basınından "elgrafico.com.ar" sitesi, "Mauro Icardi, şampiyonluğu çok daha yakından hisseden G.Saray için 2 gol attı. İstanbulspor'u da geçen Türk devi, artık şampiyonluk için kalan kısa zamanın geçmesini bekliyor" sözleriyle ligdeki yarışı değerlendirdi.