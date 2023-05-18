Galatasaray, Avrupa'da manşete taşındı!

Avrupa basını, G.Saray'ın İstanbulspor galibiyetinin ardından yarışı değerlendirdi. Belçikalılar, "Galatasaray, şampiyonluğun kokusunu şimdiden aldı." dedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Avrupa'da manşete taşındı!
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18 Mayıs 2023 13:14
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 14:08
Aslan, İstanbulspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü ve mutlu son için büyük bir avantaj yakaladı.

Belçika basınından, "m.gva.be" sitesi, "Galatasaray, şampiyonluğun kokusunu şimdiden aldı. Bir galibiyet daha alan Dries Mertens ve arkadaşları, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkını sekize çıkardı" yorumunu yaptı. Almanya'dan Kicker, "G.Saray, şampiyonluğa doğru bir sonraki büyük adımını attı" satırlarına imza attı.

ÇOK YAKINDAN HİSSEDİYOR

İtalya'dan "tuttomercatoweb.com" sitesi, "Icardi, Galatasaray'ı uçuruyor. İstanbulspor'a da 2 gol attı ve G.Saray, maç fazlasıyla F.Bahçe'nin 8 puan önüne geçti" yorumunda bulundu.

Arjantin basınından "elgrafico.com.ar" sitesi, "Mauro Icardi, şampiyonluğu çok daha yakından hisseden G.Saray için 2 gol attı. İstanbulspor'u da geçen Türk devi, artık şampiyonluk için kalan kısa zamanın geçmesini bekliyor" sözleriyle ligdeki yarışı değerlendirdi.  

 
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