Galatasaray, Avrupa'da fırtına gibi

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara bir adım uzakta olan Galatasaray, son 17 Avrupa maçında sadece 1 kez kaybetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Avrupa'da fırtına gibi
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25 Ağustos 2023 09:49
Galatasaray Avrupa'da fırtına gibi estiği yıllara göz kırpıyor...

Son olarak Molde'yi 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için dev bir adım atan sarı-kırmızılılar, başarılı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 maça çıkan Cimbom, 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 10 kez rakip ağları sarsarken; 4 gole ise engel olamadı.

Galatasaray Avrupa'da fırtına gibi estiği yıllara göz kırpıyor... Son olarak Molde'yi 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için dev bir adım atan sarı-kırmızılılar, başarılı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 maça çıkan Cimbom, 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 10 kez rakip ağları sarsarken; 4 gole ise engel olamadı.



TEK FİRE BARÇA'YA

Aslan, Avrupa'da çıktığı son 17 müsabakada ise sadece 1 kez yenildi. 2021- 2022'de Şampiyonlar Ligi elemesinde PSV'ye 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonrasında 12'si Avrupa Ligi, 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 maçta boy gösterdi. Bu karşılaşmalarda 9 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Tek mağlubiyetini 2021-2022'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Avrupa arenasında çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

SERİ 9 MAÇA ÇIKTI

Avrupa'da eski günlere dönüş sinyali veren Cimbom, deplasmanlarda da başarılı bir performans gösterdi. Avrupa kupalarında son 9 dış saha maçında kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Aslan son yenilgisini 21 Temmuz 2021'de PSV'ye karşı aldı.  

 
  

 

 

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