Galatasaray, Avrupa'da 312. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında 8 Kasım Çarşamba günü Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında yaptığı 311 maçta 112 galibiyet, 116 mağlubiyet yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Avrupa'da 312. randevuda
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07 Kasım 2023 15:37
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 312. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 311 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 116 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 419 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 460 gole engel olamadı.

- Son 21 Avrupa maçında sadece 2 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 21 müsabakada sadece 2 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 20 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik alırken 2 mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona ve bu sezon grupta Bayern Münih karşısında yaşadı.

- Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi karnesi

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 29 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 119 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 30 beraberlik ve 60 yenilgi gördü.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

- Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
UEFA Şampiyonlar Ligi 119 29 30 60 118 204
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 32 22 7 3 73 34
Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 92 36 31 25 142 113
UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1
Toplam 311 112 83 116 419 460
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