Mitroglou listede yok

Benfica'da önemli eksikler

Rövanş 21 Şubat'ta

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 14 Şubat Perşembe akşamı Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada iyi bir skor elde ederek, rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak.Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayan Galatasaray, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke 04 ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova ile yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele etme hakkı elde etti.Portekiz temsilcisi Benfica ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, play-off turunda da Yunanistan'ın PAOK takımını eleyerek grup aşamasına yükseldi. Benfica, Almanya'nın Bayern Münih, Hollanda'nın Ajax ve Yunanistan'ın AEK takımlarıyla mücadele ettiği grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede ismi yer almayan yeni transfer Kostas Mitroglou, karşılaşmada forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama'yı UEFA'ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'in ismi listede yer almadı.Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Mariano Filho, son antrenmanda takımla çalıştı.Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi.Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.