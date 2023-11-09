Galatasaray attı, VAR'dan döndü!

Galatasaray, Bayern Münih deplasmanında 62. dakikada öne geçti ancak bu gol VAR incelemesi sonrası iptal oldu.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray attı, VAR'dan döndü!
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09 Kasım 2023 00:24
Son güncelleme 09 Kasım 2023 00:25
Galatasaray'ın, Bayern Münih deplasmanında attığı bir gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında ceza sahasına gelen topta Lucas Torreira topu ağlara gönderdi.

Yardımcı hakem, pozisyon başlangıcında Mauro Icardi'nin ofsayt olduğunu işaret etti.

VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayılmadı.





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