Galatasaray attı, VAR'dan döndü!

Galatasaray'ın, Bayern Münih deplasmanında attığı bir gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Karşılaşmanın 62. dakikasında ceza sahasına gelen topta Lucas Torreira topu ağlara gönderdi.
Yardımcı hakem, pozisyon başlangıcında Mauro Icardi'nin ofsayt olduğunu işaret etti.
VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayılmadı.
Karşılaşmanın 62. dakikasında ceza sahasına gelen topta Lucas Torreira topu ağlara gönderdi.
Yardımcı hakem, pozisyon başlangıcında Mauro Icardi'nin ofsayt olduğunu işaret etti.
VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayılmadı.
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