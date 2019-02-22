Galatasaray attı, ofsayt bayrağı kalktı!

TUGAY KERİMOĞLU: "OFSAYT DEĞİL"

Galatasaray'ın deplasmanda Benfica ile oynadığı karşılaşmanın 85. dakikasında çok tartışmalı bir ofsayt bayrağı kalktı.Nagatomo'nun ortasında topa hareketlenen Diagne kafa vuruşunu yaptı ve kaleciden dönen topu da Emre Akbaba tamamlayarak ağlara gönderdi, ancak ofsayt bayrağı kalktı.Yardımcı hakem, Diagne'nin ilk kafa vuruşunu yaptığı pozisyonda ofsayt olduğunu işaret etti ve orta hakem de golü geçerli saymadı.Pozisyonun ardından Galatasaray taraftarları sosyal medyada büyük isyanda bulundu.Öte yandan karşılaşmayı yorumlayan Tugay Kerimoğlu, "Ofsayt bayrağı kime kalktı anlamadım, Diagne ofsayt değil" yorumunda bulundu.