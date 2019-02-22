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Galatasaray attı, ofsayt bayrağı kalktı!

Benfica - Galatasaray maçında kalkan ofsayt bayrağı büyük tartışmalara neden oldu.

Galatasaray attı, ofsayt bayrağı kalktı!
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22 Şubat 2019 00:49
Galatasaray'ın deplasmanda Benfica ile oynadığı karşılaşmanın 85. dakikasında çok tartışmalı bir ofsayt bayrağı kalktı.

Nagatomo'nun ortasında topa hareketlenen Diagne kafa vuruşunu yaptı ve kaleciden dönen topu da Emre Akbaba tamamlayarak ağlara gönderdi, ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Yardımcı hakem, Diagne'nin ilk kafa vuruşunu yaptığı pozisyonda ofsayt olduğunu işaret etti ve orta hakem de golü geçerli saymadı.

Pozisyonun ardından Galatasaray taraftarları sosyal medyada büyük isyanda bulundu.

TUGAY KERİMOĞLU: "OFSAYT DEĞİL"

Öte yandan karşılaşmayı yorumlayan Tugay Kerimoğlu, "Ofsayt bayrağı kime kalktı anlamadım, Diagne ofsayt değil" yorumunda bulundu.



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