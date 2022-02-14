Galatasaray ateşle oynuyor

Galatasaray'da Fatih Terim son 9 maçında 1 galibiyetle 12. sırada takımı bıraktı; Torrent ilk 5 maçında sıfır galibiyetle takımı 13. sıraya indirdi. Düşme hattı ile puan farkı sadece 3... Tehlike çanları çalıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ateşle oynuyor
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14 Şubat 2022 13:27
Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden biri geçiren Galatasaray'a Domenec Torrent de ilaç olamadı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası dahil son 15 resmi maçında sadece 1 kez kazanabildi.

İşte Galatasaray'daki son gelişmeler:

-Torrent'in kredisi erken tükendi. Kayseri maçının rekor şut sayısına rağmen kazanılamaması, sabır taşırdı.
-Terim'den sonra Torrent de topu futbolculara attı. "Benim işim ceza sahasına kadar, sonrası onların işi" ifadelerini kullandı.
-Mental olarak çöken futbolcular, her türlü desteğe rağmen bekleneni veremiyor.
-Kilit bölgede oynayan Berkan ve Taylan, hem defansif hem ofansif anlamda sınıfta kaldı. Pulgar 11'e girecek.
-Takımın en çok para kazanan isimlerinden olan Babel ve Feghouli yokları oynuyor. Cezayirli'nin ligde 2 gol-2 asisti var, Hollandalının katkısı ise sıfır!

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