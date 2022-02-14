Galatasaray ateşle oynuyor

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden biri geçiren Galatasaray'a Domenec Torrent de ilaç olamadı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası dahil son 15 resmi maçında sadece 1 kez kazanabildi.



İşte Galatasaray'daki son gelişmeler:



-Torrent'in kredisi erken tükendi. Kayseri maçının rekor şut sayısına rağmen kazanılamaması, sabır taşırdı.

-Terim'den sonra Torrent de topu futbolculara attı. "Benim işim ceza sahasına kadar, sonrası onların işi" ifadelerini kullandı.

-Mental olarak çöken futbolcular, her türlü desteğe rağmen bekleneni veremiyor.

-Kilit bölgede oynayan Berkan ve Taylan, hem defansif hem ofansif anlamda sınıfta kaldı. Pulgar 11'e girecek.

-Takımın en çok para kazanan isimlerinden olan Babel ve Feghouli yokları oynuyor. Cezayirli'nin ligde 2 gol-2 asisti var, Hollandalının katkısı ise sıfır!





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