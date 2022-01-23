Galatasaray, ateş hattına 1 adım daha yaklaştı

Haftaya düşme hattının en üst sırasındaki Fraport TAV Antalyaspor'un 4 puan önünde giren Galatasaray, bu yenilgiyle farkın 3'e düşmesini engelleyemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, ateş hattına 1 adım daha yaklaştı
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23 Ocak 2022 23:41
Ligde 23. haftaya 13. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 15. sıraya düştü.

Rakipleri Kasımpaşa ve Göztepe'nin kazandığı haftada Trabzonspor'a mağlup olan "Cimbom" kötü gidişi durduramadı.

Haftaya düşme hattının en üst sırasındaki Fraport TAV Antalyaspor'un 4 puan önünde giren Galatasaray, bu yenilgiyle farkın 3'e düşmesini engelleyemedi.

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