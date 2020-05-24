UEFA'nın FFP kapsamında "Sattığın kadar al" kuralını gevşetmeye hazırlanmasıyla Galatasaray'ın elive'nun satışlarında güçlendi.Bu iki oyuncu için tok satıcı konumuna gelen Cimbom, Marcao için 13, Luyindama için ise 15 milyon Euro istiyor.Sarı-kırmızılılar, yüksek teklif gelen kadar iki oyuncunun satışına izin vermeyecek.