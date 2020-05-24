Galatasaray artık tok satıcı!

Galatasaray'ın eli Christian Luyindama ve Marcao'nun satışlarında güçlendi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah
Galatasaray artık tok satıcı!
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24 Mayıs 2020 11:57
UEFA'nın FFP kapsamında "Sattığın kadar al" kuralını gevşetmeye hazırlanmasıyla Galatasaray'ın eli Christian Luyindama ve Marcao'nun satışlarında güçlendi.

Bu iki oyuncu için tok satıcı konumuna gelen Cimbom, Marcao için 13, Luyindama için ise 15 milyon Euro istiyor.

Sarı-kırmızılılar, yüksek teklif gelen kadar iki oyuncunun satışına izin vermeyecek.

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