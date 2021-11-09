Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Fatih Karagümrük'e karşı beraberliğe razı oldu.



Bertolacci'nin golüne Mustafa Muhammed ile cevap veren Cimbom, sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK galibiyetiyle kendine gelen sarı-kırmızılılar, hafta içi Avrupa Ligi mücadelesinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmıştı.



Galatasaray, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Karagümrük maçında ise 1 puan alarak zirvenin 9 puan gerisinde kaldı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, milli ara sonra takımın istikrarı yakalamasını hedefliyor.



DERBİYE KADAR TAM MOTİVASYON



Galatasaray, milli aranın ardından Fenerbahçe derbisine çıkacak. Avrupa'da başarılı olmasına rağmen ligde istenilen sonuçları almakta zorlanan ve Avrupa'daki performansı lige taşıyamayan sarı-kırmızılılar, derbiyle beraber yeniden çıkışa geçmek istiyor. Fatih Terim ve kurmayları derbiye kadar takımın motivasyonunu üst düzeye çekmeye çalışacak.





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