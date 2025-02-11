Galatasaray, Arda Ünyay'ı TFF'ye bildirdi!

Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki futbolcunun lisansını TFF'ye bildirdi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Arda Ünyay'ı TFF'ye bildirdi!
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11 Şubat 2025 19:42
Galatasaray transferde hız kesmiyor. Son olarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nde kariyerini sürdüren Arda Ünyay ile de anlaşmaya vardı.

2007 doğumlu stoper için Galatasaray'ın kasasından 500 bin euro çıkacağı öğrenildi.

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nden Arda Ünyay için TFF'ye lisans bildirimini yaptı.

18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.




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