Galatasaray araştırdı ve beğendi: Aleix Garcia

Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleix Garcia için scout ekipleri olumlu rapor verince yönetim harekete geçti.

Haber; Türkiye
Galatasaray araştırdı ve beğendi: Aleix Garcia
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05 Eylül 2020 13:28
Orta sahaya iki takviye yapmak isteyen Galatasaray, Fulham'ın Lemina'yı kadrosuna dâhil etmesiyle beraber gözden düşen Stefan Johansen'i kiralamak için teklifte bulunmuştu.

Sarı-kırmızılılar Fulham'dan Norveçli oyuncu için cevap beklerken ikinci adayını da yine İngiltere'den belirledi. Manchester City ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Aleix Garcia, Aslan'ın radarına girdi. Teknik ekibin yeni sezonda kadroda görmek istediği 23 yaşındaki oyuncu, merkez orta saha ve ön liberoda görev yapabiliyor. İspanyol oyuncu geçtiğimiz sezonu Belçika ekiplerinden Mouscron'da kiralık olarak geçirmişti.

ÜÇ YILLIK TEKLİF

Galatasaray teknik heyetinin de olumlu rapor vermesiyle beraber serbest durumdaki oyuncu için ilk girişimlere başlanma kararı aldı. Oyuncuya Avrupa'dan da başka teklifler olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılılar Aleix için üç yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor. Scout ekipleri de takip mercek altına alıp olumlu rapor verdikleri İspanyol oyuncu önerilecek ücreti kabul ederse ve Johansen için de Fulham'dan onay çıkarsa Galatasaray, yeni sezonda orta sahasını Premier Lig'den kurmuş olacak.

19 YAŞINDA MANCHESTER CITY

Villarreal altyapısında yetişen Aleix Garcia, 2016 yılında daha 19 yaşındayken Manchester City'e transfer oldu. Mavilerin büyük umutlar beslediği İspanyol oyuncu Girona ve Mouscron takımlarında kendini geliştirmesi için kiraya verildi. Ancak Belçika Ligi'nde geçen sezon 23 maçta 5 gol ve 3 asistlik performansına rağmen yeterli görülmeyince sözleşmesi uzatılmadı ve boşta kaldı.



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