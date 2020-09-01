Galatasaray, Arap kulüplerine haber yolladı

Avrupa kulüplerinden Younes Belhanda ve Ryan Babel ve Jimmy Durmaz için beklediği transfer tekliflerini alamayan ve bu yüzden de takıma takviye yapamayan Galatasaray kaynak oluşturma derdinde...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Arap kulüplerine haber yolladı
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01 Eylül 2020 10:12
Sezonun başlamasına sayılı gün kalmasına rağmen Galatasaray istediği orta saha takviyelerini bir türlü yapamadı. Bunun en büyük sebebi, bilindiği üzere UEFA FFP denetiminde olan sarı-kırmızılıların oyuncu satamadan bonservis harcaması yapamıyor olması. Bu kuralların dışına çıkmamak için büyük özen gösteren Aslan, satılacak listesinde olan isimlerin yüksek ücretlerinde indirime gitmemesinin sıkıntısını yaşıyor.

ARTIK TÜM GÖZLER ARAPLARDA

Avrupa'dan şu ana kadar hiçbir oyuncusu için net bir teklif alamayan sarı-kırmızılılar umudunu dün transfer dönemini açan Arap liglerine çevirdi. Öncelikli olarak Younes Belhanda, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, başta Suudi takımlarından El-Hilâl ve Al Nassr'a kulübün profesyonelleri aracılığı ile haber yolladı. Satılık listesinde yer alan isimler için gerekli kolaylığın da sağlanacağı belirtildi.

Aslan'ın son umudu olan Arap liglerinden bu isimlere teklif gelmesi hâlinde sarı-kırmızılılar hem 3 milyon 350 bin avro alan Belhanda ile 2,5 milyon avro alan Babel'in yüksek maaş yükünden kurtulacak hem de acil ihtiyaç olan orta saha transferlerine kaynak oluşturarak bularak rahat bir nefes alacak.

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