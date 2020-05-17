Kiralık olarak forma giyen Florin Andone ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Galatasaray'da forvet eksikliğini doldurmak için çalışmalar sürüyor.



Mali açıdan yaşanan sıkıntı nedeniyle bonservisi elinde olan isimleri gündemine alan sarıkırmızılı kulüp için Meksika'da bir iddia ortaya atıldı.

ABC

gazetesi, İngiltere'de

West Ham United ve

Everton gibi takımların

formasını

giyen ve şimdilerde

Tigres'te oynayan

Enner Valencia'nın

Galatasaray'a imza

atacağını yazdı.





Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Ekvadorlu golcüye bonservis ücreti ödenmeyecek.



