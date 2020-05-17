Galatasaray aradığını buldu: Enner Valencia

Meksika basını, Tigres'le sözleşmesini uzatmayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın sarı-kırmızılı kulübe imza atmaya hazır olduğunu yazdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Galatasaray aradığını buldu: Enner Valencia
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17 Mayıs 2020 11:10
Kiralık olarak forma giyen Florin Andone ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Galatasaray'da forvet eksikliğini doldurmak için çalışmalar sürüyor.

Mali açıdan yaşanan sıkıntı nedeniyle bonservisi elinde olan isimleri gündemine alan sarıkırmızılı kulüp için Meksika'da bir iddia ortaya atıldı. ABC gazetesi, İngiltere'de West Ham United ve Everton gibi takımların formasını giyen ve şimdilerde Tigres'te oynayan Enner Valencia'nın Galatasaray'a imza atacağını yazdı. 

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Ekvadorlu golcüye bonservis ücreti ödenmeyecek.
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