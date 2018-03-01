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Galatasaray aradığı sol beki Lyon'da buldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan G.Saray'da hedef Olympique Lyon'da forma giyen Fernando Marçal...

Kaynak: Sabah
Galatasaray aradığı sol beki Lyon'da buldu
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01 Mart 2018 04:59
Yeni sezon için arayışlara başlayan G.Saray yönetimi savunmaya takviye yapmak için ilk adayını belirledi.

Defans hattını Brezilyalılardan oluşturan Galatasaray yeni sezon için Olympique Lyon'da forma giyen Marçal ile görüşmelere başladı.

Sarı kırmızı ekibin görüşmelerde büyük mesafe katettiği öğrenildi.

SÜPER LİG TECRÜBESİ VAR

2015/16 sezonunda Gaziantepspor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı Marçal, 4.5 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Olympique Lyon'a transfer olmuştu.

Bu sezon Lyon formasıyla 24 maça çıkan Marçal, gol atma başarısı gözteremezken 3 asistlik performans sergiledi.



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