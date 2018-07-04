Galatasaray antrenmanında sürpriz isim!

Galatasaray'ın antrenmanında dikkat çeken bir isim vardı. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Eray İşçan, yeniden Florya'ya döndü.
26 yaşındaki kaleciyle ilgili resmi açıklama yapılmasa da bugünkü idmana çıkması Galatasaray'la yeni sözleşme yaptığı iddialarını güçlendirdi.
YILLIK 1 MİLYON LİRA
Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Eray İşçan, performansıyla taraftarın tepkisini çeken bir isimdi. Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki file bekçi 1 milyon lira yıllık ücret alıyordu.
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26 yaşındaki kaleciyle ilgili resmi açıklama yapılmasa da bugünkü idmana çıkması Galatasaray'la yeni sözleşme yaptığı iddialarını güçlendirdi.
YILLIK 1 MİLYON LİRA
Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Eray İşçan, performansıyla taraftarın tepkisini çeken bir isimdi. Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki file bekçi 1 milyon lira yıllık ücret alıyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın