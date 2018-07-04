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Galatasaray antrenmanında sürpriz isim!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Eray İşçan, Florya'daki antrenmana katıldı.

Galatasaray antrenmanında sürpriz isim!
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04 Temmuz 2018 16:59
Galatasaray'ın antrenmanında dikkat çeken bir isim vardı. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Eray İşçan, yeniden Florya'ya döndü.

26 yaşındaki kaleciyle ilgili resmi açıklama yapılmasa da bugünkü idmana çıkması Galatasaray'la yeni sözleşme yaptığı iddialarını güçlendirdi.

YILLIK 1 MİLYON LİRA

Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Eray İşçan, performansıyla taraftarın tepkisini çeken bir isimdi. Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki file bekçi 1 milyon lira yıllık ücret alıyordu.



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