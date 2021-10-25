Galatasaray antrenmanında Gedson sürprizi!

Geçtiğimiz sezon özellikle son maçlardaki performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Gedson Fernandes sürprizi yaşandı.Portekizli yıldız, Galatasaray'ın antrenmanını sarı - kırmızılıların resmi Instagram hesabının canlı yayınından takip etti.Gedson'un bu hareketi, sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.Sezon başında Galatasaray'ın bonservisiyle transfer etmek için uğraş verdiği 22 yaşındaki yıldız için Ocak ayında bir hamle daha yapılması bekleniyor.