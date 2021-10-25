Galatasaray antrenmanında Gedson sürprizi!

Galatasaray'ın derbi öncesinde NEF Stadyumu'nda yaptığı antrenmanı izleyenler arasında Gedson Fernandes de vardı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray antrenmanında Gedson sürprizi!
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25 Ekim 2021 09:03
Geçtiğimiz sezon özellikle son maçlardaki performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Gedson Fernandes sürprizi yaşandı.

Portekizli yıldız, Galatasaray'ın antrenmanını sarı - kırmızılıların resmi Instagram hesabının canlı yayınından takip etti.

Gedson'un bu hareketi, sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.

Sezon başında Galatasaray'ın bonservisiyle transfer etmek için uğraş verdiği 22 yaşındaki yıldız için Ocak ayında bir hamle daha yapılması bekleniyor.




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