Galatasaray - Antalyaspor: Muhtemel 11

Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Enzo Crivelli ve Hakan Özmert sakatlıkları, Poli ise cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Fredy, Güray Vural, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Fraport Antalyaspor'u konuk edecek.Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16:00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi.Antalyaspor ise ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne'nin yanı sıra kart cezalıları Cicaldau ile Taylan Antalyalı maç kadrosunda yer almıyor.Antalyaspor'daİsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Aytaç, Barış, Feghouli, Berkan, Kerem, MohamedGalatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü 51. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 50 maçta sarı-kırmızılılar 30, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın 98 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 10 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.Bu süreçte 7 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 24 gol atarken, sadece 6 gol yedi.İki takımın İstanbul'da yaptığı 25 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 15-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.Galatasaray'ın İstanbul'daki 52 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 13 lig maçının 6'sını Galatasaray, 1'ini Antalyaspor kazandı, 6 müsabaka da berabere bitti.Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.Galatasaray, son 11 yılda Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı lig maçlarında mağlup olmadı.Kırmızı-beyazlılara sahasında son olarak 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında 8 Mayıs 2010'da yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki süreçte evinde rakibine maç kaybetmedi.Galatasaray, söz konusu dönemde Antalyaspor ile sahasında yaptığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.Sarı-kırmızılıların attığı 25 gole Akdeniz temsilcisi 7 golle karşılık verebildi. Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 4 lig maçını da toplamda 13 gol atıp, kalesinde gole izin vermedi.Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak.Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.