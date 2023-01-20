Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Antalyaspor saat kaçta, hangi kanalda? Canlı anlatım

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray-Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma 21 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.Galatasaray'da müsabaka öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da tedavileri tamamlanan Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ile sarı kart cezası biten Dries Mertens yarın kadrodaki yerini alabilecek.Son 11 resmi maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray'ın, ligde de 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 8 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.1. Kategori : ₺2.750,002. Kategori : ₺2.500,003. Kategori : ₺2.250,004. Kategori : ₺2.200,005. Kategori : ₺1.400,006. Kategori : ₺1.000,007. Kategori : ₺800,008. Kategori : ₺700,009. Kategori : ₺600,0010. Kategori : ₺450,0011. Kategori : ₺350,0012. Kategori : ₺220,0013. Kategori : ₺200,00Misafir : ₺200,00