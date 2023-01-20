Haber Tarihi: 20 Ocak 2023 13:16 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 13:16

Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Antalyaspor saat kaçta, hangi kanalda? Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Antalyaspor maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Zorlu maça tam kadro çıkacak olan lider, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Antalyaspor saat kaçta, hangi kanalda? Canlı anlatım
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Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Okan Buruk yönetiminde yeni sezonda fırtınalar estiren Galatasaray, Antalyaspor'u yenmek için sahada olacak. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Antalyaspor muhtemel 11'ler
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray-Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma 21 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

KADRODA EKSİK YOK

Galatasaray'da müsabaka öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da tedavileri tamamlanan Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ile sarı kart cezası biten Dries Mertens yarın kadrodaki yerini alabilecek.

HAFTALARDIR SÜREN GALİBİYET SERİSİ

Son 11 resmi maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray'ın, ligde de 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 8 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI


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