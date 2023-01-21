Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle! Şifresiz Galatasaray Antalyaspor maçı Bein Sports'ta

Galatasaray Antalyaspor ile Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futboseverler tarafından merak edikiyor. Okan Buruk'un öğrencileri kendi sahalarından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman? İşte Galatasaray Antalyaspor canlı izleme linki Bein Sport'da...Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir maçı eksik olan Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.Galatasaray Antalyaspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, Nef Stadyumu'nda oynanacak.Galatasaray Antalyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak naklen yayınlanacak.: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Ufuk Akyol, Soner, Ndao, Larsson, Doğukan, Sinan Gümüş