Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle! Şifresiz Galatasaray Antalyaspor maçı Bein Sports'ta

Şifresiz Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle! Şifresiz olarak Galatasaray Antalyaspor Bein Sports'ta yayınlamakta. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray maçı kazanıp liderliğini ve yenilmezlik serisin devam ettirmek istiyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izleme linki ile hangi kanalda, saat kaçta olduğuna dair detaylar haberimizde....

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Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle! Şifresiz Galatasaray Antalyaspor maçı Bein Sports'ta
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21 Ocak 2023 18:56
Galatasaray Antalyaspor ile Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futboseverler tarafından merak edikiyor. Okan Buruk'un öğrencileri kendi sahalarından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman? İşte Galatasaray Antalyaspor canlı izleme linki Bein Sport'da...

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ - TIKLAYINIZ

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir maçı eksik olan Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Antalyaspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Antalyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Ufuk Akyol, Soner, Ndao, Larsson, Doğukan, Sinan Gümüş

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