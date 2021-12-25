Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle (beİN Sports maç link)

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Fraport Antalyaspor'u konuk edecek.
Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16:00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgüç Türkalp.
Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi.
Antalyaspor ise ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.
Galatasaray, sahasında 11 yıldır kaybetmiyor
Galatasaray, son 11 yılda Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı lig maçlarında mağlup olmadı.
Kırmızı-beyazlılara sahasında son olarak 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında 8 Mayıs 2010'da yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki süreçte evinde rakibine maç kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu dönemde Antalyaspor ile sahasında yaptığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılıların attığı 25 gole Akdeniz temsilcisi 7 golle karşılık verebildi. Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 4 lig maçını da toplamda 13 gol atıp, kalesinde gole izin vermedi.
Terim'in cezasının son maçı
Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak.
Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.
İki takımın eksikleri
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne'nin yanı sıra kart cezalıları Cicaldau ile Taylan Antalyalı maç kadrosunda yer almıyor. Antalyaspor'da Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Enzo Crivelli ve Hakan Özmert sakatlıkları, Poli ise cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
GALATASARAY XI
İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Aytaç, Feghouli, Halil, Kerem, Muhammed