Galatasaray-Antalyaspor Maç Özeti: 2-1

Galatasaray-Antalyaspor Maç Özeti: 2-1 | Son 11 resmi maçını da kazanan Galatasaray, 12'de 12 için Antalyaspor'u konuk etti. Lider Sarı-Kırmızılılar taraftarı önünde Akdeniz temsilcisini Mauro Icardi ve Floranus'un (k.k) golleriyle 2-1 devirdi, Antalya engelini kayıpsız geçti. Kırmızı-Beyazlılar'ın galibiyet hasreti ise 6 maça yükseldi.

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Galatasaray-Antalyaspor Maç Özeti: 2-1
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21 Ocak 2023 21:25
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 20. haftada konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve resmi maçlarda üst üste 12. galibiyetini aldı. Konuk ekipte Luiz Adriano 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

M.S.   Bir canlı anlatımın daha sonuna geldik. Bir sonraki canlı anlatımda görüşmek üzere.
M.S.   Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 45'e çıkardı. Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.
M.S.   Ve son düdük geldi. Lider Galatasaray, Antalyaspor'u sahasında 2-1 mağlup etti.
100' Antalyaspor'da Luiz Adriano, Abdülkerim'e yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart dördü.
99'   Galatasaray'ın kaleye yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Galatasaray süreyi eritmek istiyor.
98'   Nelsson'un ceza sahasına gönderdiği topu Icardi indirdi. Barış'tan önce savunma topu uzaklaştırdı.
97'   Antalyaspor son bölümde beraberlik golü için yükleniyor.
96'   Bu arada bu Antalyaspor'un mücadeledeki ilk köşe vuruşu oldu.
95'   Sağdan kullanılan köşe vuruşunu Galatasaray savunması karşıladı.
94'   Soldan kaleye gönderilen sert vuruşu kaleci Muslera çıkardı. Korner.
93'   Galatasaray'da bir sarı kart da itirazlarda bulunun Sergio Oliveira'ya çıktı.
92' Antalyaspor'da Bünyamin Balcı sarı kart gördü.
92'   Juan Mata'nın ceza sahasına gönderdiği topa Sergio Oliveira kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
91'   Mücadelenin sonuna en az 9 dakika ilave edildi.
90' Galatasaray'da Mertens oyundan alındı. Juan Mata girdi.
89'   Sergio Oliveira'nın çok uzaktan yaptığı sert vuruş kaleci Helton'da kaldı.
88'   Galatasaray'da Lucas Torreira ve Kerem oyundan çıktı. Berkan ve Barış Alper girdi.
87'   Lucas Torreira, Serdar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.
86'   Galatasaray'da Mertens rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.
85'   Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşu doğrudan kaleci Helton Leite'nin kucağına gitti.
84'   Sergio Oliveira'nın yay üzerinden kaleye gönderdiği şutu kaleci Helton Leite kornere çeldi.
83'   Galatasaray'ın maçta 3'ü isabetli 15 şutu bulunuyor.
82'   Kerem'in pasında Icardi, sol çaprazdan vurmak istedi ama savunma son anda kapattı.
81'   Lucas Torreira, Güray'ın müdahalesiyle orta alanda yerde kaldı. Faul.
80'   Galatasaray'ın ön alanda baskısı sürüyor. Bu bölümde tempo düştü.
79' Galatasaray'da Emre Taşdemir ve Rashica oyundan çıktı. Yunus Akgün ve Dubois girdi.
77'   Soner'in ceza sahasına gönderdiği top doğrudan Muslera'nın üzerine gitti.
76'   Galatasaray bu bölümde kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
75'   Galatasaray tek paslarla rakip yarı alana yerleşti. Mertens'in gönderdiği pası Sacha Boey oyun içinde tutamadı.
74'   PENALTI İPTAL! Hakem Ali Şansalan, pozisyonu VAR'dabn inceledi. Mauro Icardi'nin Sherel Floranus'a faul yaptığını tespit etti ve penaltıyı iptal etti.
72'   Icardi'nin vuruşunda Ömer Toprak, topa eliyle müdahale ediyor. Ali Şansalan tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.
71'   PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı.
70'   Galatasaray'ın maçta yüzde 59'a 41 topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
69'   Bu bölümde tempo düştü. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.
68' Nuri Şahin şiddetli itirazı sonrası sarı kart gördü.
67'   Icardi'nin çevirdiği topa Sherel Floranus ters bir vuruş yaptı. Kaleci Helton Leite topu kontrol etti.
66'   Galatasaray 27 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Mücadele toplan 13 köşe vuruşu kullandı.
65'   Sağdan yay üzerine gönderilen topta Sinan Gümüş gelişine vurdu. Savunmada Nelsson topu karşıladı.
64'   İkinci yarı tempo bir hayli yüksek.
63'   Soldan Güray Vural'ın ortasında Nelsson'un ters vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.
62'   Mertens'in sağdan ceza sahasına gönderdiği tehlikeli ortayı Icardi vurdu. Top yandan auta gitti.
61'   Orta alanda Lucas Torreira, yerde kaldı. Faul.
60'   Sacha Boey'in ortasında Sergio Oliveira kafayı vurdu. Sherel Floranus'a çarpan top ağlarla buluştu. Durum 2-1.
59' Galatasaray tekrar öne geçti. Sam Larsson kendi ağlarına gönderdi.
58'   Penaltı yok! Oyun devam ediyor.
57'   Galatasaray penaltı bekliyor! VAR kontrolü yapılıyor.
56'   Orta alanda kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa Luiz Adriano iyi yükseldi. Düzgün bit kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
55' GOL Antalyaspor, Luiz Adriano'nun golüyle beraberliği yakaladı.
54'   Sağdan Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda savunma topu karşıladı.
53'   Milot Rashica'nın ceza sahasına çevirdiği topu Icardi'den önce Veysel uzaklaştırdı.
52'   Galatasaray seyircisinin bu bölümde müthiş bir desteği var.
51'   KAÇTI! Icardi'nin pasıyla soldan topa hareketlenen Rashica, çaprazdan vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı gitti.
50'   Kerem'in ceza sahasına gönderdiği iyi topta Icardi harika yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
50'   Kerem'in ceza sahasına gönderdiği iyi topta Icardi harika yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
49' GOL Galatasaray Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
48'   Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı.
48'   Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topu savunma son anda kornere çeldi.
47'   Galatasaray, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla orta yapan (24) ve köşe vuruşu kullanan (10) takım oldu.
46'   Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
45'   İki takım futbolcuları oyun alanına geldi. İkinci yarı kısa süre içinde başlayacak.
D.A.   Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
45'   Mertens sol kanattan hareketlenen Emre'yi düşündü ama Sherel Floranus araya girdi.
45'   İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
44'   Antalyaspor'un mücadelede henüz isabetli şutu bulunmuyor.
43'   Galatasaray aradığı golü henüz bulamadı. Antalyaspor savunmadan kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.
42'   Dries Mertens'in ön direğe gönderdiği topa Abdülkerim kafayı vurdu. Kaleci Helton Leite gole izin vermedi. Dönen topa Kerem vurdu top üstten dışarı gitti.
41'   Galatasaray'da Kerem, yay üzerinden vuruşunu yaptı. Savunmada Ömer Toprak araya girdi.
41'   Galatasaray'ın 1'i isabetli 6 şutu bulunuyor.
40'   Mertens'in pasında Kerem soldan ceza sahasına ortalamak istedi ama savunma kademeye girdi.
39'   Sacha Boey sağ kanattan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Ali Şansalan devam dedi.
38'   Kerem'in ceza sahasına sağdan gönderdiği sert top Icardi'nin bakışları arasında auta gitti.
37'   Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşu Antalyaspor atağına dönüştü.
36'   Emre Taşdemir'in ceza sahasına ortaladı topu savunmada Güray kornere çeldi.
35'   Galatasaray baskısını artırdı.
35'   Sacha Boey, arka direğe açılan topa harika vurdu. kaleci Helton Leite gole izin vermedi.
34'   Emre Taşdemir'n soldan ceza sahasına gönderdiği topa Icardi dokunamadı. Savunma da topu uzaklaştırdı.
33'   Abdülkerim'in savunma arkasına gönderdiği topa Mertens, hareketlendi. Kaleci Helton tehlikeyi sezdi ve topu aldı.
32'   Ali Şansalan, Antalyaspor yedek kulübesinden birine sarı kart çıkardı.
31'   Kerem'in soldan ceza sahasına gönderdiği top savunmaya çarpıp kaleci Helton'da kaldı.
30'   Antalyaspor geriden kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.
29'   Admir Mehmedi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.
28'   Shoya Nakajima'nın arka direğe gönderdiği topu Luiz Adriano indirdi ama o bölgede hiçbir arakadaşı yok.
27'   Icardi'nin pasında sağ kanattan hızla ceza sahasına girmek isteyen Rashica'nın pozisyonunu Ömer Toprak bozdu.
26'   Galatasaray bu bölümde baskısını artırdı.
25'   Mücadelenin ilk 25 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
24'   Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu Abdülkerim kaleye gönderdi. Hakem Ali Şansalan faul tespit etti.
23'   KAÇTI! Torreira'nın kazandığı top bir anda Kerem'in önüne geldi. Kerem'in şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
22'   Icardi zor pozisyonda uzak köşeyi düşündü ama top az farkla auta gitti.
21'   Mertens'in savunma arkasına aşırttığı top Icardi için hızlı.
20'   Sacha Boey'in ceza sahasına gönderdiği topu Icardi'den önce Ömer karşıladı.
19'   Antalyaspor'da Shoya Nakajima yine savunma arkasına sarktı ama Muslera zamanında çıktı ve topu uzaklaştırdı.
18'   DİREK! Antalyaspor'da Sam Larsson'un kale önünde yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına döndü.
17'   Mertens'in penaltı noktasından yaptığı vuruş uzak direğin dibinden dışarı gitti.
16'   Mertens'in arka direğe gönderdiği topu Oliveira içeri doldurdu. Torreira'nın indirdiği topa Nelsson dokunamadı.
16'   Mertens'in ceza sahası içine iyi havalandırdığı topu Güray son anda uzaklaştırdı. Galatasaray sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
15' Milot Rashica, Güray'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul. Güray Vural bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.
14'   Ön alanda yapılan baskıyla kazanılan topu Sergio, Icardi'ye bıraktı. Karambolde Kerem, Sherel Floranus'a faul yaptı.
13'   Galatasaray hazırlık paslarıyla rakip yarı alanda boşluk arıyor.
12'   Dries Mertens'in ortasını Antalyaspor savunması karşıladı.
11'   Milot Rashica'nın ceza sahasına çevirdiği topu savunmada Güray kornere çeldi.
10'   Antalyaspor'da Shoya Nakajima, Muslera'nın önde olduğunu görünce orta sahadan kaleyi düşündü ama top yandan dışarı gitti.
9'   Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Admir Mehmedi, yay üzerinde vurmak istedi ama bu top auta gitti.
8'   Galatasaray kaybettiği topu ön alanda yaptığı yoğun presle tekrar kazanıyor.
7'   Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Luiz Adriano karşıladı.
7'   Emre'nin soldan ceza sahasına çevirdiği topu savunmada Veysel kornere çeldi.
6'   Emre Taşdemir'in ortasında Icardi kafayı vurdu. Top kaleci Helton'da kaldı.
5'   Bu bölümde Galatasaray, taraftarının da desteğiyle baskısını artırdı.
4'   Sacha Boey'in yay üzerinde sol ayağıyla kaleye gönderdiği top uzak direğin dibinden auta gitti.
4'   Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
3'   Orta alanda Mertens, rakibinden sıyrıldı ama gidemedi, faul.
2'   Luiz Adriano, soldan hareketlenen Sam Larsson'u düşündü ama top hızlı.
1'   Ve ilk düdük geldi, maç başladı. İki takıma da başarılar.
M.Ö.   İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   İki takım futbolcuları oyun alanına geldi. İstiklal Marşımız okunacak.
M.Ö.   Son 11 resmi maçında 29 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 6 GOL gördü.
M.Ö.   Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.
M.Ö.   Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.
M.Ö.   Son 11 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.
M.Ö.   İki takımın İstanbul'da yaptığı 26 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 16-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.
M.Ö.   Bu süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 28 GOL attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.
M.Ö.   Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.
M.Ö.   Galatasaray'ın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi. Taraflar arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.
M.Ö.   İki takım arasında geride kalan 53 maçta sarı-kırmızılılar 32, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
M.Ö.   Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 54. kez karşı karşıya gelecek.
M.Ö.   Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.
M.Ö.   Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
M.Ö.   Antalyaspor'da Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları, Fernando Martins ve Kudryashov ise cezaları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.
M.Ö.   Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ile sarı kart cezası tamamlanan Dries Mertens kadrodaki yerini alabilecek.
M.Ö.   Ligde bir maçı eksik olan Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.
M.Ö.   Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
M.Ö.   Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Galatasaray - Antalyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
M.Ö.   Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
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