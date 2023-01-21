Galatasaray-Antalyaspor Maç Özeti: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 20. haftada konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve resmi maçlarda üst üste 12. galibiyetini aldı. Konuk ekipte Luiz Adriano 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.
GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ
GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ
|M.S.
|Bir canlı anlatımın daha sonuna geldik. Bir sonraki canlı anlatımda görüşmek üzere.
|M.S.
|Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 45'e çıkardı. Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.
|M.S.
|Ve son düdük geldi. Lider Galatasaray, Antalyaspor'u sahasında 2-1 mağlup etti.
|100'
|Antalyaspor'da Luiz Adriano, Abdülkerim'e yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart dördü.
|99'
|Galatasaray'ın kaleye yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Galatasaray süreyi eritmek istiyor.
|98'
|Nelsson'un ceza sahasına gönderdiği topu Icardi indirdi. Barış'tan önce savunma topu uzaklaştırdı.
|97'
|Antalyaspor son bölümde beraberlik golü için yükleniyor.
|96'
|Bu arada bu Antalyaspor'un mücadeledeki ilk köşe vuruşu oldu.
|95'
|Sağdan kullanılan köşe vuruşunu Galatasaray savunması karşıladı.
|94'
|Soldan kaleye gönderilen sert vuruşu kaleci Muslera çıkardı. Korner.
|93'
|Galatasaray'da bir sarı kart da itirazlarda bulunun Sergio Oliveira'ya çıktı.
|92'
|Antalyaspor'da Bünyamin Balcı sarı kart gördü.
|92'
|Juan Mata'nın ceza sahasına gönderdiği topa Sergio Oliveira kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
|91'
|Mücadelenin sonuna en az 9 dakika ilave edildi.
|90'
|Galatasaray'da Mertens oyundan alındı. Juan Mata girdi.
|89'
|Sergio Oliveira'nın çok uzaktan yaptığı sert vuruş kaleci Helton'da kaldı.
|88'
|Galatasaray'da Lucas Torreira ve Kerem oyundan çıktı. Berkan ve Barış Alper girdi.
|87'
|Lucas Torreira, Serdar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.
|86'
|Galatasaray'da Mertens rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.
|85'
|Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşu doğrudan kaleci Helton Leite'nin kucağına gitti.
|84'
|Sergio Oliveira'nın yay üzerinden kaleye gönderdiği şutu kaleci Helton Leite kornere çeldi.
|83'
|Galatasaray'ın maçta 3'ü isabetli 15 şutu bulunuyor.
|82'
|Kerem'in pasında Icardi, sol çaprazdan vurmak istedi ama savunma son anda kapattı.
|81'
|Lucas Torreira, Güray'ın müdahalesiyle orta alanda yerde kaldı. Faul.
|80'
|Galatasaray'ın ön alanda baskısı sürüyor. Bu bölümde tempo düştü.
|79'
|Galatasaray'da Emre Taşdemir ve Rashica oyundan çıktı. Yunus Akgün ve Dubois girdi.
|77'
|Soner'in ceza sahasına gönderdiği top doğrudan Muslera'nın üzerine gitti.
|76'
|Galatasaray bu bölümde kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|75'
|Galatasaray tek paslarla rakip yarı alana yerleşti. Mertens'in gönderdiği pası Sacha Boey oyun içinde tutamadı.
|74'
|PENALTI İPTAL! Hakem Ali Şansalan, pozisyonu VAR'dabn inceledi. Mauro Icardi'nin Sherel Floranus'a faul yaptığını tespit etti ve penaltıyı iptal etti.
|72'
|Icardi'nin vuruşunda Ömer Toprak, topa eliyle müdahale ediyor. Ali Şansalan tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.
|71'
|PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı.
|70'
|Galatasaray'ın maçta yüzde 59'a 41 topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
|69'
|Bu bölümde tempo düştü. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.
|68'
|Nuri Şahin şiddetli itirazı sonrası sarı kart gördü.
|67'
|Icardi'nin çevirdiği topa Sherel Floranus ters bir vuruş yaptı. Kaleci Helton Leite topu kontrol etti.
|66'
|Galatasaray 27 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Mücadele toplan 13 köşe vuruşu kullandı.
|65'
|Sağdan yay üzerine gönderilen topta Sinan Gümüş gelişine vurdu. Savunmada Nelsson topu karşıladı.
|64'
|İkinci yarı tempo bir hayli yüksek.
|63'
|Soldan Güray Vural'ın ortasında Nelsson'un ters vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.
|62'
|Mertens'in sağdan ceza sahasına gönderdiği tehlikeli ortayı Icardi vurdu. Top yandan auta gitti.
|61'
|Orta alanda Lucas Torreira, yerde kaldı. Faul.
|60'
|Sacha Boey'in ortasında Sergio Oliveira kafayı vurdu. Sherel Floranus'a çarpan top ağlarla buluştu. Durum 2-1.
|59'
|Galatasaray tekrar öne geçti. Sam Larsson kendi ağlarına gönderdi.
|58'
|Penaltı yok! Oyun devam ediyor.
|57'
|Galatasaray penaltı bekliyor! VAR kontrolü yapılıyor.
|56'
|Orta alanda kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa Luiz Adriano iyi yükseldi. Düzgün bit kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
|55'
|GOL Antalyaspor, Luiz Adriano'nun golüyle beraberliği yakaladı.
|54'
|Sağdan Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda savunma topu karşıladı.
|53'
|Milot Rashica'nın ceza sahasına çevirdiği topu Icardi'den önce Veysel uzaklaştırdı.
|52'
|Galatasaray seyircisinin bu bölümde müthiş bir desteği var.
|51'
|KAÇTI! Icardi'nin pasıyla soldan topa hareketlenen Rashica, çaprazdan vurdu. Savunmaya çarpan top dışarı gitti.
|50'
|Kerem'in ceza sahasına gönderdiği iyi topta Icardi harika yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
|50'
|Kerem'in ceza sahasına gönderdiği iyi topta Icardi harika yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
|49'
|GOL Galatasaray Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
|48'
|Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı.
|48'
|Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topu savunma son anda kornere çeldi.
|47'
|Galatasaray, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla orta yapan (24) ve köşe vuruşu kullanan (10) takım oldu.
|46'
|Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
|45'
|İki takım futbolcuları oyun alanına geldi. İkinci yarı kısa süre içinde başlayacak.
|D.A.
|Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
|45'
|Mertens sol kanattan hareketlenen Emre'yi düşündü ama Sherel Floranus araya girdi.
|45'
|İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
|44'
|Antalyaspor'un mücadelede henüz isabetli şutu bulunmuyor.
|43'
|Galatasaray aradığı golü henüz bulamadı. Antalyaspor savunmadan kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.
|42'
|Dries Mertens'in ön direğe gönderdiği topa Abdülkerim kafayı vurdu. Kaleci Helton Leite gole izin vermedi. Dönen topa Kerem vurdu top üstten dışarı gitti.
|41'
|Galatasaray'da Kerem, yay üzerinden vuruşunu yaptı. Savunmada Ömer Toprak araya girdi.
|41'
|Galatasaray'ın 1'i isabetli 6 şutu bulunuyor.
|40'
|Mertens'in pasında Kerem soldan ceza sahasına ortalamak istedi ama savunma kademeye girdi.
|39'
|Sacha Boey sağ kanattan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Ali Şansalan devam dedi.
|38'
|Kerem'in ceza sahasına sağdan gönderdiği sert top Icardi'nin bakışları arasında auta gitti.
|37'
|Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşu Antalyaspor atağına dönüştü.
|36'
|Emre Taşdemir'in ceza sahasına ortaladı topu savunmada Güray kornere çeldi.
|35'
|Galatasaray baskısını artırdı.
|35'
|Sacha Boey, arka direğe açılan topa harika vurdu. kaleci Helton Leite gole izin vermedi.
|34'
|Emre Taşdemir'n soldan ceza sahasına gönderdiği topa Icardi dokunamadı. Savunma da topu uzaklaştırdı.
|33'
|Abdülkerim'in savunma arkasına gönderdiği topa Mertens, hareketlendi. Kaleci Helton tehlikeyi sezdi ve topu aldı.
|32'
|Ali Şansalan, Antalyaspor yedek kulübesinden birine sarı kart çıkardı.
|31'
|Kerem'in soldan ceza sahasına gönderdiği top savunmaya çarpıp kaleci Helton'da kaldı.
|30'
|Antalyaspor geriden kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.
|29'
|Admir Mehmedi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.
|28'
|Shoya Nakajima'nın arka direğe gönderdiği topu Luiz Adriano indirdi ama o bölgede hiçbir arakadaşı yok.
|27'
|Icardi'nin pasında sağ kanattan hızla ceza sahasına girmek isteyen Rashica'nın pozisyonunu Ömer Toprak bozdu.
|26'
|Galatasaray bu bölümde baskısını artırdı.
|25'
|Mücadelenin ilk 25 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
|24'
|Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu Abdülkerim kaleye gönderdi. Hakem Ali Şansalan faul tespit etti.
|23'
|KAÇTI! Torreira'nın kazandığı top bir anda Kerem'in önüne geldi. Kerem'in şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
|22'
|Icardi zor pozisyonda uzak köşeyi düşündü ama top az farkla auta gitti.
|21'
|Mertens'in savunma arkasına aşırttığı top Icardi için hızlı.
|20'
|Sacha Boey'in ceza sahasına gönderdiği topu Icardi'den önce Ömer karşıladı.
|19'
|Antalyaspor'da Shoya Nakajima yine savunma arkasına sarktı ama Muslera zamanında çıktı ve topu uzaklaştırdı.
|18'
|DİREK! Antalyaspor'da Sam Larsson'un kale önünde yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına döndü.
|17'
|Mertens'in penaltı noktasından yaptığı vuruş uzak direğin dibinden dışarı gitti.
|16'
|Mertens'in arka direğe gönderdiği topu Oliveira içeri doldurdu. Torreira'nın indirdiği topa Nelsson dokunamadı.
|16'
|Mertens'in ceza sahası içine iyi havalandırdığı topu Güray son anda uzaklaştırdı. Galatasaray sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
|15'
|Milot Rashica, Güray'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul. Güray Vural bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.
|14'
|Ön alanda yapılan baskıyla kazanılan topu Sergio, Icardi'ye bıraktı. Karambolde Kerem, Sherel Floranus'a faul yaptı.
|13'
|Galatasaray hazırlık paslarıyla rakip yarı alanda boşluk arıyor.
|12'
|Dries Mertens'in ortasını Antalyaspor savunması karşıladı.
|11'
|Milot Rashica'nın ceza sahasına çevirdiği topu savunmada Güray kornere çeldi.
|10'
|Antalyaspor'da Shoya Nakajima, Muslera'nın önde olduğunu görünce orta sahadan kaleyi düşündü ama top yandan dışarı gitti.
|9'
|Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Admir Mehmedi, yay üzerinde vurmak istedi ama bu top auta gitti.
|8'
|Galatasaray kaybettiği topu ön alanda yaptığı yoğun presle tekrar kazanıyor.
|7'
|Mertens'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Luiz Adriano karşıladı.
|7'
|Emre'nin soldan ceza sahasına çevirdiği topu savunmada Veysel kornere çeldi.
|6'
|Emre Taşdemir'in ortasında Icardi kafayı vurdu. Top kaleci Helton'da kaldı.
|5'
|Bu bölümde Galatasaray, taraftarının da desteğiyle baskısını artırdı.
|4'
|Sacha Boey'in yay üzerinde sol ayağıyla kaleye gönderdiği top uzak direğin dibinden auta gitti.
|4'
|Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|3'
|Orta alanda Mertens, rakibinden sıyrıldı ama gidemedi, faul.
|2'
|Luiz Adriano, soldan hareketlenen Sam Larsson'u düşündü ama top hızlı.
|1'
|Ve ilk düdük geldi, maç başladı. İki takıma da başarılar.
|M.Ö.
|İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
|M.Ö.
|İki takım futbolcuları oyun alanına geldi. İstiklal Marşımız okunacak.
|M.Ö.
|Son 11 resmi maçında 29 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 6 GOL gördü.
|M.Ö.
|Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.
|M.Ö.
|Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.
|M.Ö.
|Son 11 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.
|M.Ö.
|İki takımın İstanbul'da yaptığı 26 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 16-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.
|M.Ö.
|Bu süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 28 GOL attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.
|M.Ö.
|Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.
|M.Ö.
|Galatasaray'ın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi. Taraflar arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.
|M.Ö.
|İki takım arasında geride kalan 53 maçta sarı-kırmızılılar 32, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
|M.Ö.
|Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 54. kez karşı karşıya gelecek.
|M.Ö.
|Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.
|M.Ö.
|Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
|M.Ö.
|Antalyaspor'da Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları, Fernando Martins ve Kudryashov ise cezaları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.
|M.Ö.
|Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ile sarı kart cezası tamamlanan Dries Mertens kadrodaki yerini alabilecek.
|M.Ö.
|Ligde bir maçı eksik olan Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.
|M.Ö.
|Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
|M.Ö.
|Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Galatasaray - Antalyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
|M.Ö.
|Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
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