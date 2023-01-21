Galatasaray Antalyaspor izle canlı yayın linki

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Galatasaray - Antalyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray Antalyaspor maçı öncesi form durumu
Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde bir maçı eksik olan Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.
Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ile sarı kart cezası tamamlanan Dries Mertens kadrodaki yerini alabilecek. Antalyaspor'da Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları, Fernando Martins ve Kudryashov ise cezaları nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.
Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.
54. kez karşı karşıya
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçta sarı-kırmızılılar 32, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi. Taraflar arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.
Galatasaray son 13 maçta mağlup olmadı
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 28 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.
İstanbul'daki maçlar
İki takımın İstanbul'da yaptığı 26 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 16-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 54 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.
Resmi maçlarda 11, Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi
Son 11 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı. Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti. Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı. Son 11 resmi maçında 29 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 6 gol gördü. Okan Buruk'tan öğrencilerine Antalyaspor uyarısı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yakaladıkları çıkışa rağmen kontrolü elden bırakmıyor. Süper Lig'de bugün binlerce taraftarının önünde Antalyaspor'u konuk edecek Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Buruk, öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Rakibin bulunduğu konumu asla hak etmediğini dile getiren başarılı hoca, dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi ve şu ifadeleri kulandı: "Harika bir dönemden geçiyoruz. Ligin ilk yarısını zirvede tamamladık. Henüz işimiz bitmedi. Yeniden başlıyormuş gibi aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Antalyaspor'a gelince... Tecrübeli bir kadroya ve kaliteli bir hocaya sahipler. Dikkatli olmak zorundayız. Aksi halde hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kalırız. İyi konsantre olalım, taraftarımıza galibiyet hediye edelim."
Galatasaray'ın PFDK'den (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) aldığı tribün cezası da taraftarları durduramadı... Süper Lig'in 19. haftasındaki Hatayspor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Nef Stadı'ndaki 80 bloğun 40'ında yer alan taraftarların elektronik biletleri bloke edilince bugün oynanacak Antalyaspor maçında tribünlerin boş kalma tehlikesi ortaya çıkmıştı. Ancak korkulan olmadı; PFDK'nin yasağından tam 25 bin kombine sahibi taraftar etkilenecek olmasına karşın Galatasaray, Antalyaspor karşısında yine dolu tribünlere oynayacak. Bloke cezası nedeniyle stada giremeyecek olan kombine bilet sahibi taraftarlar, koltuklarını bir maçlığına kulübe devretti. Böylelikle hem tribünlerin boş kalmasının önüne geçildi hem de bu biletleri satan kulüp ekstra gelir elde etti. Bu sezon sahasında 45 bin seyirci ortalamasıyla oynayan Galatasaray, Antalyaspor karşısında da dolu tribünler önünde mücadele edecek.
Süper Lig'in en iyisi Muslera!
Süper Lig'de bu sezon kurtarış yüzdesi en yüksek olan kaleciler arasında Fernando Muslera lider durumda. 36 yaşındaki eldiven bu istatistikle rakiplerine taş çıkarttı. Kalesine gelen topların yüzde 83'ünü kurtaran Muslera, sadece 12 gol yedi. Adana Demir'den Ertaç, Konya'dan Sehic ve Başakşehir'den Volkan yüzde 80'le listede 2'nci sırada bulunuyor
Okan Buruk'tan takıma uyarı: "Icardi'ye pas verin"
Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk'tan takıma Mauro Icardi uyarısı geldi. Sarı-kırmızılı hoca, Hatayspor ve Alanyaspor maçlarında istediği pasları alamayan Arjantinli yıldız için bir dizi uyarıda bulundu. Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere hücum hattında görev yapan futbolcularından bencil davranmamalarını isteyen ve doğru koşular yapan Icardi'yi görmeleri gerektiğini aktaran Okan Buruk'un, "Icardi bizim için çok özel bir oyuncu. Sakatlıktan çıktı ve bu takıma katkı vermek istiyor. İyi niyetle mücadele ediyor. Saha içinde bir gözünüz hep onun üzerinde olsun. Icardi hep doğru koşular yaratıyor ve kendine uygun açıyı yaratıyor" dediği ifade edildi. Duygusal bir yapıya sahip olan Icardi'nin olumsuz etkilenmesini istemeyen Okan Buruk'un sözlerine şöyle devam ettiği bildirildi: "Icardi asla bencil olmayan bir golcü. Bunu daha önce oynadığı maçlarda yaptığı asistler ve verdiği paslarla zaten gösterdi. Herkesin saha içinde aynı duyguyla hareket etmesini ve ona daha fazla yardımcı olmasını istiyorum." Lider Galatasaray'ın yarın Antalyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın biletleri tamamen tükendi. Bu sezon 45 bin ortalamaya oynayan Cim-Bom'da üst üste gelen iyi sonuçlar sonrası taraftar da havaya girdi. Hasılat kazancının yanı sıra GS Store gelirlerinin bu durumdan olumlu etkilendiği belirtildi.
Galatasaray'da as kadro sahneye çıkıyor!
Okan Buruk, cumartesi akşamı Nef Stadyumu'nda oynanacak Antalya karşısında yıldızlarını sahaya sürecek. Kaleyi tekrar Fernando Muslera'ya emanet edecek olan Buruk, defans hattını Boey, Nelsson, Abdülkerim, Leo Dubois dörtlüsünden oluşturacak. Orta sahada Torreira-Oliveira, 10 numarada Mertens şans bulacak. Kanatlarda Barış ve Kerem, ileri uçta ise İcardi'yle gol arayacak.
Galatasaray'da Yusuf Demir kararı!
Galatasaray 'da tam gaz devam eden transfer operasyonunda üst üste sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir'den bir türlü yararlanamayan Galatasaray, genç oyuncuyu kiralık verip tecrübe kazanmasını sağlayacak. Başta Sivasspor olmak üzere Süper Lig'den birçok kulüp, 19 yaşındaki yeteneği kadrosunda görmek istiyor. Oyuncunun yabancı statüsünde olması nedeniyle süre vermekte zorlanan Sarı-Kırmızılılar, son kararı teknik direktör Okan Buruk'a bırakmış durumda.
Galatasaray'da Mertens yönetimi pişman etmedi!
Galatasaray'da Sneijder sonrasında Belhanda'nın üstünde olan ve çok tartışılan 10 numaralı formayı artık Dries Mertens giyiyor. Sezon başında eleştirilen Belçikalı yıldız, Dünya Kupası dönüşünde gol ve asistleriyle takımını sırtladı. Ligdeki Sivas maçından sonra kupadaki Alanya karşılaşmasında jeneriklik bir gole imzasını koyan 35 yaşındaki oyuncu, etkili kullandığı duran toplarla asistlerine de devam ediyor. İstanbulspor ve F.Bahçe maçlarında kullandığı kornerler golle sonuçlanan Mertens, Alanyaspor sınavında da Nelsson'a klas bir orta yaparak alkış aldı. Yönetim de "Mertens karakter olarak da çok iyi biri. İyi ki transfer etmişiz" yorumunu yaptı.
Okan Buruk tarihi rekora koşuyor!
Galatasaray hem ligde hem de kupada yoluna doludizgin devam ederken, 35 sene sonra gelen 11 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış oldu. Mustafa Denizli'nin 1987- 88 sezonundaki 13 karşılaşmada arka arkaya galip gelme başarısına bir adım daha yaklaşan Teknik Direktör Okan Buruk, üç müsabakadan daha zaferle ayrılırsa, tüm zamanların rekorunu kırmış olacak. Aslan'ın bu başarının en büyük mimarı gösterilen Buruk, bu sezona kötü başlasa da, Galatasaray'ı "kazanan takım" kimliğine kavuşturdu. Sarı-kırmızılılar, zorlu fikstürden en az hasarla çıkarken, Buruk'un kadro mühendisliği kadar sezon planlaması da şimdilik doğru yapılmış gibi görünüyor. Sezon başında vites yükseltmeyen ve özellikle ilk yarının sonuna doğru form grafiğinin yukarılara çıkacağını öngören sarı-kırmızılı teknik adam, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçıyla beraber futbol olarak tırmanışa geçeceklerini planlıyordu. Her şey, Buruk'un kafasında planladığı gibi gerçekleşti. Galatasaray, Kadıköy'de zirve yaparken, Hatay karşılaşmasını da rahat geçti. Aslan kupada ise yedek ağırlıklı kadroyla Alanya deplasmanında 2-1'lik galibiyetle turladı. Böylece üste 11. resmi maçını kazanarak 35 yıl sonra bir ilke imza attı. Sarı-kırmızılıların fikstür avantajının rekor getirebileceği de ifade edildi.