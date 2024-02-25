Galatasaray - Antalyaspor: 56. randevu

Süper Lig'de Antalyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, Akdeniz ekibiyle 56. kez karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Antalyaspor: 56. randevu
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25 Şubat 2024 12:19
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de pazartesi 56. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 55 maçta sarı-kırmızılılar 34, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 106 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 15 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 11 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 32 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 15 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.

İstanbul'daki maçlar

İki takımın İstanbul'da yaptığı 27 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 17-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 56 golüne, Antalya ekibi 24 golle karşılık verdi.

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