Galatasaray, Antalya'dan cevap alamadı!

Galatasaray'ın Süper Lig'in yeniden başlamasından önce Antalya'da kamp yapamama nedeni ortaya çıktı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray, Antalya'dan cevap alamadı!
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10 Haziran 2020 08:26
Rize deplasmanı öncesi Antalya'da bir hafta kamp yapıp maça da bu şehirden geçmeyi planlayan Galatasaray'da, görüşülen otellerden hijyen ve tedbirlerle ilgili beklenen geri dönüş yapılmadı.

Sarı-Kırmızılı kafile bu nedenle çalışmalarını Florya'da sürdürüyor. Ancak birkaç günlük de olsa kamp imkanı belirirse, Galatasaray'ın Antalya'ya geçme ihtimalinin devam ettiği gelen haberler arasında.

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