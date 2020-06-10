Rize deplasmanı öncesi Antalya'da bir hafta kamp yapıp maça da bu şehirden geçmeyi planlayan Galatasaray'da, görüşülen otellerden hijyen ve tedbirlerle ilgili beklenen geri dönüş yapılmadı.Sarı-Kırmızılı kafile bu nedenle çalışmalarını Florya'da sürdürüyor. Ancak birkaç günlük de olsa kamp imkanı belirirse, Galatasaray'ın Antalya'ya geçme ihtimalinin devam ettiği gelen haberler arasında.