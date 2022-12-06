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Galatasaray Antalya yolcusu

İstanbul'daki son hazırlık maçında Villarreal ile karşılaşacak olan Galatasaray, perşembe günü Antalya'ya gidecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Antalya yolcusu
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06 Aralık 2022 12:04
İstanbul'daki son hazırlık maçını bugün Villarreal ile oynayacak olan Galatasaray, perşembe günü Antalya'ya geçecek ve Belek'te kampa girecek.

Sarı-Kırmızılı ekip burada da 2 dostluk maçı oynayacak. 10 Aralık'ta Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Cim Bom, 16 Aralık'ta Fransız temsilcisi Toulouse'un rakibi olacak.

Bu maçla beraber Galatasaray'ın Antalya kampı sona erecek ve takım 17 Aralık'ta İstanbul'da toplanacak.

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