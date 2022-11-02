Galatasaray Antalya yolcusu!

Galatasaray, Dünya Kupası için verilecek arada Antalya'da hazırlık maçı yapacak.



Galatasaray'ın Dünya Kupası için Süper Lig'e verilecek bölümdeki programı belli oldu.



Sarıkırmızılı ekip, 8 Aralık'ta Antalya'nın yolunu tutacak.



11 gün sürecek kamp 17 Aralık'ta sona erecek ve Galatasaray bu sürede 2 hazırlık maçı oynayacak.



