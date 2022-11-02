Galatasaray Antalya yolcusu!

Galatasaray'ın Dünya Kupası arası programı belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Antalya yolcusu!
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02 Kasım 2022 14:36
Galatasaray, Dünya Kupası için verilecek arada Antalya'da hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray'ın Dünya Kupası için Süper Lig'e verilecek bölümdeki programı belli oldu.

Sarıkırmızılı ekip, 8 Aralık'ta Antalya'nın yolunu tutacak.

11 gün sürecek kamp 17 Aralık'ta sona erecek ve Galatasaray bu sürede 2 hazırlık maçı oynayacak.

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