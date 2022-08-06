Galatasaray, Antalya'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Antalya şehrine iniş yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, Antalya'ya gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2022 21:05
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ