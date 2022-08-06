SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Galatasaray, Antalya'ya gitti
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Antalya şehrine iniş yaptı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2022 21:05
Galatasaray
- 22:10 Triatlon'da büyük heyecan! İlk 10'a girince...
- 22:04 Ali Metin'den 'sessiz' çağrı
- 22:01 Konya'da Rinata Sultanova rüzgarı
- 21:56 Furkan Münir'den gümüş madalya!
- 21:38 Chelsea, sezona Lampard'ı üzerek başladı
- 21:38 Galatasaray'dan üst üste iki KAP!
- 21:32 Ismael'den sistem ve 'terminatör' açıklaması!
- 21:26 Dortmund, 3 puana Marco Reus ile uzandı
- 21:12 Sivasspor ile Gaziantep FK, yenişemedi: 1-1
- 21:05 Galatasaray, Antalya'ya gitti
- 21:02 İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları sürdü
- 20:55 İstanbulspor, rövanşı Rezerv Lig'de aldı
- 20:52 Valerien Ismael'den iki değişiklik!
- 20:50 Pro Beach Tour heyecanı Mersin'de başladı
- 20:42 Beşiktaş - Kayserispor: İlk 11'ler
- 20:23 Galatasaray'dan Roma'ya transfer teklifi!
- 20:07 Gustavo Henrique: "F.Bahçe, çocukluk hayalimdi"
- 19:55 Monaco, yeni sezona galibiyet ile başladı
- 19:28 Burak'ın müthiş frikiği Ajax'a engel olamadı
- 18:58 Hull City, Preston'dan puanı kopardı
- 18:51 Tottenham'da evinde 4 gollü açılış
- 18:44 Rangers 2'de 2 yaptı, Rıdvan Yılmaz alkış aldı!
- 18:25 M'Gladbach, Plea ile 3 puana uzandı
- 18:24 Filenin Efeleri, galibiyetle başladı
- 18:22 Berlin derbisini Union kazandı!
- 18:02 Beşiktaş'tan Nadiem Amiri hamlesi!
- 17:42 Umut Bozok için transfer açıklaması
- 17:35 Galatasaray, Pelin Bilgiç ile sözleşme uzattı
- 17:31 Giresunspor'dan, yeni sponsorluk anlaşması
- 17:26 Juventus - Atletico Madrid maçı iptal oldu
- 17:24 Barış Alper'in menajerinden transfer açıklaması
- 17:02 Beşiktaş Basketbol, yeni transferi açıkladı
- 16:59 Antalyaspor'dan flaş Poli kararı!
- 16:47 Fenerbahçe'nin Maxi Gomez ısrarı!
- 16:40 Duarte'den Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafları!
- 16:27 Liverpool, kayıpla başladı
- 16:24 Petlas 2022 Türkiye Off-road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı başladı
- 16:20 Kasımpaşa, stoper Recep Yemişci'yi transfer etti
- 16:19 Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı
- 15:54 Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır!
- 15:41 Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti
- 15:36 Zeliha Aksak, hedeflerine adım adım ilerliyor
- 15:27 Fenerbahçe, ligdeki rakiplerine karşı üstün
- 15:24 Milli halterciler, başarı kazanmak için hazırlanıyor!
- 15:22 Fenerbahçe'nin lig rekorları
- 15:12 Filenin Sultanları hazırlıklarını sürdürüyor
- 15:06 Görme engelliler, olimpiyat kotası peşindeler
- 15:02 FIDE'den Türk satrancına 3 ödül
- 15:01 Beşiktaş'a Welinton için teklif!
- 15:00 Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi: Selçuk Yula
- 14:56 Keçiörengücü'ne Eyüpspor'dan transfer
- 14:40 Galatasaray durmuyor! Rota Alexis Sanchez!
- 14:09 İsmail Nezir, dünya şampiyonu oldu
- 14:07 Galatasaray'ın sürpriz hedefi: Mehdi Taremi
- 14:03 Adana Demirspor, sezonu Giresun'da açıyor
- 14:02 Fenerbahçe'de forvet için yeni bir isim
- 13:52 İşte Fenerbahçe'nin ligdeki enleri
- 13:37 Bilic: "Masuaku'nun Beşiktaş'a katkısı büyük olacak"
- 13:36 Galatasaray lige iyi başlıyor
- 13:27 İşte Galatasaray'ın Süper Lig'deki 'en'leri
AVRUPA'DAN FUTBOL
Burak'ın müthiş frikiği Ajax'a engel olamadı
Hull City, Preston'dan puanı kopardı
Berlin derbisini Union kazandı!
Liverpool, kayıpla başladı
Lyon evinde hata yapmadı
Arsenal sezona galibiyetle başladı
Bayern Münih sezona abartarak başladı
Sjors Ultee: "Burak Yılmaz 11'e girmeyecek"
Sevilla'dan Galatasaray'a mesaj
Alex Telles'in yeni adresi Sevilla
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- Beşiktaş Kayserispor izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full
- Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izle (beİN Sports maç link)
- Beşiktaş Kayserispor CANLI İZLE, BJK Kayseri maçı izle
- Beşiktaş Kayseri maçı İZLE, CANLI BJK Kayseri maçı burada
- İZLE Beşiktaş Kayserispor maçı, Beşiktaş Kayserispor CANLI
- bein sports 1 izle, Beşiktaş Kayserispor CANLI İZLE
- BEIN İZLE Beşiktaş Kayserispor canlı maç izle
- Beşiktaş Kayserispor maçı İZLE (bein sports izle linki)
- Beşiktaş Kayserispor maçı BEIN izle, BJK maçı linki
- BJK Kayseri izle, Beşiktaş Kayserispor CANLI LİNK
- Sigaraya yeni zam geldi, sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaralar kaç paraya yükseldi (06 Ağustos Cumartesi)
- SİGARAYA ZAM AÇIKLANDI | 2022 TEMMUZ SİGARA ZAMMI (06 Ağustos Cumartesi)
- Sigarada fiyat değişikliği ne oldu? Sigara son zamlı fiyatlardan sonra ne kadar? (06 Ağustos Cumartesi)
- SON GÜNCEL FİYATLARIYLA SİGARAYA ZAM HABERİ (06 Ağustos Cumartesi)
- 2022 Temmuz zammı sigara fiyatları SİGARAYA ZAM GELDİ) (06 Ağustos Cumartesi)
- SON FİYATLAR - Sigaraya kaç para zam geldi? Sigaralar kaç para oldu? (06 Ağustos Cumartesi)
- 2022 Sigara fiyatları, Sigara güncel fiyat listesi tüm markalar (06 Ağustos Cumartesi)
- Kadın Girişimciler İçin Kredi Olanakları (06 Ağustos Cumartesi)
- En Son Takibe Alınma Tarihi Ne Zaman Silinir? (06 Ağustos Cumartesi)
- Elektronik Ürün Senedi ELÜS) Nedir, Avantajları Nelerdir? (06 Ağustos Cumartesi)
- Cari Açık Nedir ve Nasıl Hesaplanır? (06 Ağustos Cumartesi)
- Dünyanın En Büyük 2. Borsası: Nasdaq Borsası (06 Ağustos Cumartesi)
- Vakıflar Bankası Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer? (06 Ağustos Cumartesi)
- Halk Bankası Gece Yapılan EFT Ne Zaman Hesaba Geçer? (06 Ağustos Cumartesi)
- Ziraat bankası EFT Saati Kaçta Başlıyor? (06 Ağustos Cumartesi)
- Kredi Kartı Borcu Taksitlendirme Nasıl Yapılır? (06 Ağustos Cumartesi)
- Kredi Kartı Borcumu Nasıl Yapılandırabilirim? (06 Ağustos Cumartesi)
- Finansbank Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer? (06 Ağustos Cumartesi)
- KOSGEB Mobilya İmalatı Desteği Nedir, Nasıl Alınır? (06 Ağustos Cumartesi)
- Kredi Kartı Öğrenciye Çıkar mı? (06 Ağustos Cumartesi)