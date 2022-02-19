Galatasaray, Antalya deplasmanında galip

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 82-67 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Antalya deplasmanında galip
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19 Şubat 2022 16:39
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 82-67 yendi.

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Elçikoca, Mustafa Candemir Tabak

Antalya 07 Basketbol: Nared 21, Davis 15, Gamze Takmaz 8, İlsu Darıcıoğlu 5, Sera Özelçi 5, Naile Çırak 4, Öykü Taşkın 2, Beril Albayrak 2, Candide Öztürk, Sibel Özel

Galatasaray: Plum 23, Evans 18, Davis 11, Krajisnik 8, Merve Aydın 7, Sude Yılmaz 6, Gizem Başaran 6, Eda Şahin 5, Mısra Albayrak 3, Simge Tokmak, Pelin Bilgiç

1. Periyot: 22-18

Devre: 33-41

3. Periyot: 47-67

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